Pare che PlayStation non stia per aumentare il prezzo dei giochi, se possiamo "fidarci" di Ghost of Yotei

Come ben sapete, il prezzo di videogiochi e console sta aumentando. Nintendo ha non solo aumentato il prezzo dei propri titoli first party, ma per la prima volta ha messo in campo un gioco a 90€ in versione standard (Mario Kart World). Microsoft ha aumentato il prezzo di console e videogiochi e Sony ha aumentato il prezzo delle console.

Ora, la domanda è se la compagnia di PlayStation abbia intenzione di alzare il prezzo dei propri first party, per aumentare il più possibile il guadagno.

Non possiamo dirlo con certezza, ma l'impressione è che no, per il momento non ci si deve aspettare un aumento del costo dei videogiochi.