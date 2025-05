Il rimando di GTA 6 è un serio problema per chi gioca solo su PC

O forse anche di più. Va infatti ricordato che quella di cui parliamo è la versione per console, ovvero PS5 e Xbox Series X | S. Grand Theft Auto 6 non arriverà a maggio su computer .

È stato un triste momento per molti quando Rockstar Games ha svelato al mondo che Grand Theft Auto VI è stato rimandato. Il videogioco era previsto per il 2025 e molti speravano fosse un dei grandi titoli di fine anno, ma invece non sarà così. Ci sarà da attendere fino al 26 maggio 2026 per avere tra le mani GTA 6.

La versione PC di GTA 6 potrebbe tardare molto

In altre parole, la notizia del rimando è triste per i giocatori console, ma è terribile per i giocatori che usano esclusivamente PC, perché significa che per loro GTA 6 non arriverà probabilmente prima del 2027.

Se il videogioco venisse rimandato una seconda volta (non impossibile se Rockstar Games ritenesse che non è ancora perfetto quando il pubblico si aspetta sia), la versione PC potrebbe tardare facilmente fino alla fine del 2027 o addirittura fino al 2028.

Ricordiamo che GTA 5 ha impiegato veramente molto tempo per arrivare su PC, ad esempio. Era stato pubblicato su Xbox 360 e PS3, per poi essere pubblicato l'anno dopo su PS4 e Xbox One e infine, un altro anno dopo, arrivare su PC.

La differenza è che a questo giro non ci sarà un cambio di generazione console poco dopo l'arrivo di GTA 6, quindi è possibile che Rockstar Games dia priorità alla versione PC già a partire dall'uscita della versione PS5 / Xbox Series X | S.

Anche la mole del videogioco avrà un fattore. Sappiamo che per sviluppare GTA 6 c'è voluto più tempo che per tutti i GTA prima di GTA 5.