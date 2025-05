Per sviluppare GTA 6 c'è voluto più tempo che per tutti i GTA prima di GTA 5

Grand Theft Auto 5 fu pubblicato il 17 settembre 2013 su Xbox 360 e PlayStation 3. Proprio ieri Rockstar Games ha annunciato che GTA 6 uscirà il 26 maggio 2026, ossia quasi tredici anni dopo. Qualcuno si è messo a fare i conti e ha scoperto una curiosità, che è anche un forte segno dei tempi: c'è voluto più tempo per sviluppare il nuovo GTA che per tutti i capitoli prima di GTA 5 , che hanno richiesto complessivamente 12 anni circa.

Facciamo i conti

Il primo GTA risale al 1997, mentre Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony, l'espansione che chiuse l'esperienza di GTA IV prima del quinto capitolo, uscì nel 2009 (proprio a maggio). Tra il 1997 e il 2009 sono stati pubblicati quattro GTA maggiori, due capitoli aggiuntivi di GTA III (Vice City e San Andreas), vari capitoli per console portatili e sistemi mobile e quant'altro.

I GTA usciti dal 1997 al 2009

Il grafico, preso da GTA 6 News Source, è indicativo di come la serie sia mutata nel corso degli anni e di come GTA Online in particolare, pubbicato poco dopo GTA V, e il modello live service in generale abbiano cambiato faccia all'industria come la conosciamo.

Da notare che il numero di generazioni di console da salotto abbracciate è identico, ossia tre: da PlayStation a PlayStation 3 / Xbox 360 per i primi quattro GTA, e da PlayStation 3 / Xbox 360 a PlayStation 5 e Xbox Series X /S per lo sviluppo di GTA VI.

Semplicemente, le prime tre generazioni hanno potuto godere complessivamente di cinque GTA, mentre la generazione PS4 / Xbox One solo di rimasterizzazioni e raccolte, con quella PS5 / Xbox Series X e S che avrà il suo GTA quando starà per chiudersi.

A questo punto non è sbagliato chiedersi quanto passerà prima di vedere apparire Grand Theft Auto VII. Altri tredici anni? Ancora di più? Solo il successo del settimo capitolo potrà dircelo.