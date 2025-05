April O'Neil nel cosplay di bianca_exciana è già in cerca del prossimo scoop con le Tartarughe Ninja

Le Tartarughe Ninja saranno forse le star dello show (dopotutto danno il nome alla serie) ma non sono certo le uniche protagoniste. Anche April O'Neil è una fetta (di pizza... dovevamo) importante per le avventure degli eroi in verde. Anche il mondo del cosplay lo sa bene e non prede occasione per darle un po' di spazio. Ora, ad esempio, possiamo vedere un cosplay di April O'Neil realizzato da bianca_exciana.

April O'Neil è una giornalista che lavora sul campo alla ricerca di nuove notizie, ma spesso finisce coinvolta con le avventure delle Tartarughe Ninja. Purtroppo questo fa sì che spesso sia in pericolo e non sempre se la può cavare in solitaria e quindi i suoi amici la devono salvare.