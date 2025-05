Gli analisti non sono sorpresi degli aumenti di prezzo dei giochi, visto che i giocatori già pagavano di più

Ad esempio l'analista di Circana Mat Piscatella ha spiegato, in un'intervista con GamesRadar, che i giocatori spendono ben oltre 60 o 70 dollari per i giochi già da diverso tempo ormai, proprio grazie all'esistenza delle edizioni aggiuntive .

Gli aumenti di prezzo dei giochi decisi da Nintendo e Microsoft hanno colto alla sprovvista i videogiocatori, ma non gli analisti che se li aspettavano, anche se non li auspicavano. Del resto, hanno fatto notare, molti già pagavano di più per i giochi tra edizioni Deluxe e Collector . Quindi era solo questione di tempo prima che il prezzo salisse.

Pagate di più e non lo sapete

Piscatella ha spiegato che, per questo motivo, il prezzo medio dei giochi al lancio è da tempo superiore a 70 dollari, grazie al fatto che i giochi spesso tendono a offrire contenuti extra in-game nelle loro edizioni più costose.

Fable sarà uno dei giochi che costerà di più?

"I grandi giochi non costano 60 o 70 dollari già da tempo al lancio", ha detto Piscatella. "Con tutte le Collector's Edition, Gold Edition, Silver Edition e tutte queste altre cose, il prezzo medio che la gente paga per un nuovo videogioco è molto più alto del prezzo base, e lo è da anni, e continua a salire lentamente. Quindi non sono così preoccupato per la soglia degli 80 dollari come molte altre persone, perché, realisticamente, la gente ha già in qualche modo speso quella cifra, che vogliano ammetterlo a se stessi o meno."

Fondamentalmente, il successo di un gioco a qualsiasi prezzo dipende dalla qualità del gioco, secondo Piscatella. "In definitiva, se qualcuno pensa che un gioco sia davvero bello e vuole giocarci, lo comprerà a qualsiasi prezzo necessario per acquistarlo", ha detto. "Questa è semplicemente la natura del fan dei videogiochi insensibile al prezzo, che vuole giocare a ciò che desidera."

"Spetta all'acquirente del videogioco decidere se effettuare o meno l'acquisto e, generalmente, se un gioco è abbastanza buono, lo farà, e se un gioco non è abbastanza buono, o non ne sono abbastanza entusiasti, non lo farà", ha detto. "E i prezzi scendono molto velocemente. È semplicemente la natura della sensibilità al prezzo e dell'entusiasmo del pubblico." Piscatella ha anche menzionato il fatto che oggi esiste una gamma di prezzi dei giochi molto più ampia rispetto al passato, prima che la distribuzione digitale prendesse piede. Allora, tutti i giochi avevano essenzialmente lo stesso prezzo, di solito 50 dollari. Oggi, invece, i prezzi possono variare da Collector's Edition super costose che superano di gran lunga i 100 dollari, a giochi free-to-play, e tutto ciò che sta in mezzo.

"Ai tempi del solo formato fisico, avevi 50 dollari. E basta. Era l'unico gioco che potevi avere", ha detto. "Ora, giochi di tutte le dimensioni, di tutti i tipi, sono prezzati nei modi più svariati, e ci sono più free-to-play che mai. So che tutti si concentrano un po' su quel livello massimo, e certo, capisco, ma in termini di opzioni disponibili, ce ne sono così tante su tutta la linea, e il mercato è più vario che mai. Gli editori sono molto più intelligenti riguardo agli sconti e al ritmo, all'impulso dei prezzi promozionali e a come mantenere viva quella domanda. Quindi, sì, non è niente di nuovo. Questo non è niente di nuovo che non abbiamo già vissuto come industria, più e più volte per anni e anni e anni."