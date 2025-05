The Last of Us: Parte 2 Remastered si aggiorna alla versione 1.3 su PC, con tante novità

Nixxes e Naughty Dog hanno lanciato la patch 1.3 per la versione PC di The Last of Us: Parte 2 Remastered. L'aggiornamento risolve diversi bug legati alle animazioni e al sistema d'illuminazione delle sequenze filmate a risoluzione ultrawide. Non ci sono invece novità in termini di nuovi contenuti o aggiunte più sostanziali.