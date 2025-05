Oblivion Remastered non ha danneggiato Clair Obscur: Expedition 33, entrambi più giocati su Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33 non è stato danneggiato dal lancio quasi contemporaneo a quello di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , segno che il mercato può reggere l'arrivo di due titoli molto attesi, se vanno a toccare le giuste corde.

I dati

Per i dati elaborati da Ampere, ben il 35% dei giocatori di Expedition 33 ha giocato anche a Oblivion. Ciò è dovuto principalmente alla versione Xbox, con il 55% dei giocatori di Expedition 33 su Xbox che ha giocato anche a Oblivion. Entrambi i giochi erano disponibili all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

La percentuale di sovrapposizione scende al 22% per i giocatori Steam e al 16% per i giocatori PlayStation 5.

I dati fanno riferimento ai mercati di Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito fino a domenica 27 aprile. Oblivion è stato lanciato martedì 22 aprile, mentre Expedition 33 è uscito giovedì 24 aprile, soltanto due giorni dopo.

Xbox è stata la piattaforma principale per entrambi grazie proprio al Game Pass. Per inciso, la piattaforma di Microsoft ha raccolto il 45% dei giocatori di Expedition 33 e il 47% di quelli di Oblivion. La seconda piattaforma per Expedition 33 è stata PlayStation con il 30%, mentre la terza Steam con il 25%.

Steam è stata la seconda piattaforma per Oblivion (con il 34% dei giocatori) e PlayStation la terza con il 19%. Da notare che Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo alla giapponese, quindi più affine al mondo console, mentre le Elder Scrolls appartengono ai giochi di ruolo classici e sono amatissime su PC.

Interessante il fatto che i giocatori provenienti da Game Pass, pur in numero maggiore, siano anche quelli che hanno giocato meno. Secondo Ampere, monitorando i giocatori a livello mondiale, il tempo di gioco medio per Expedition 33 su Xbox è stato di 2,2 ore, mentre è stato di 4,4 ore su PlayStation e Steam. Per Oblivion, invece, il tempo di gioco medio è stato di 3,6 ore su Steam, 3,8 ore su PlayStation e nuovamente 2,2 ore su Xbox. Evidentemente acquistare qualcosa spinge anche a giocarci di più.