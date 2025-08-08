Ghost of Yotei presenta la letale e versatile Kusarigama in un trailer

Sony e Sucker Punch hanno pubblicato un trailer dedicato alla Kusarigama , una delle armi più spettacolari che la protagonista Atsu potrà utilizzare in Ghost of Yotei per affrontare i nemici con stile e ferocia.

Asu non fa prigionieri nel nuovo trailer

Nel filmato vediamo Atsu alternare colpi rapidi ravvicinati con la falce ad attacchi ad ampio raggio usando la catena, oppure per spettacolari eliminazioni furtive dalla distanza. Se non vi basta, è possibile anche dare fuoco all'arma con un liquido infiammabile ed esibirsi in una mortale danza fiammeggiante in grado di annichilire anche un gruppo di nemici in pochi secondi.

La Kusarigama è una delle sette armi principali dell'arsenale di Atsu. Le altre includono la Katana, le doppie lame, la lancia, l'arco, il fucile a pietra focaia e gli artigli da combattimento. Insomma, i giocatori avranno ampia libertà di scelta per adattare il proprio stile di gioco. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ghost of Yotei sarà disponibile dal 2 ottobre, in esclusiva per PS5.