Stando a quanto riportato da Digital Foundry, Ghost of Yotei è migliorato tantissimo su PS5 e PS5 Pro grazie all'aggiornamento 1.1, che ha introdotto nuovi preset grafici, ottimizzazioni delle prestazioni e la possibilità di sbloccare il frame rate.
La novità più rilevante è rappresentata dal debutto della modalità Balanced, disponibile sia in versione standard che con ray tracing attivo. Considerando che ogni variante può girare con frame rate bloccato o sbloccato, parliamo di quattro nuove modalità per console: un incremento notevole.
Su PS5 Pro, la modalità Balanced RT con frame rate sbloccato si rivela particolarmente interessante, con il gioco che si muove fra i 40 e i 60 fps, sfruttando appieno il VRR sui pannelli a 120 Hz: un salto qualitativo importante rispetto alla precedente Quality RT, che si fermava a 40 fps fissi.
Ancora più impressionante è il comportamento della modalità RT Pro, che con il cap rimosso può ora raggiungere picchi fra i 70 e i 90 fps: un risultato che fino a poche settimane fa sembrava fuori portata e che dimostra chiaramente quanto margine tecnico avesse ancora il motore grafico.
Appaiono interessanti anche i risultati delle modalità prive di ray tracing su PlayStation 5 Pro: con i limiti rimossi, Performance, Balanced e Quality guadagnano mediamente il 33% di velocità in più rispetto alla loro controparte con frame rate bloccato.
Molto bene anche su PS5 base
L'aggiornamento 1.1 di Ghost of Yotei introduce sostanziali miglioramenti anche su PS5 base, con la modalità Balanced RT che raggiunge stabilmente i 40 fps sui pannelli con supporto alla tecnologia VRR e include la possibilità di oscillare fra i 40 e i 60 fps sbloccando i fotogrammi.
Certo, rimane la delusione delle sequenze di intermezzo bloccate a 30 fps, che l'update purtroppo non tocca: magari accadrà in futuro?