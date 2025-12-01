Stando a quanto riportato da Digital Foundry, Ghost of Yotei è migliorato tantissimo su PS5 e PS5 Pro grazie all'aggiornamento 1.1, che ha introdotto nuovi preset grafici, ottimizzazioni delle prestazioni e la possibilità di sbloccare il frame rate.

La novità più rilevante è rappresentata dal debutto della modalità Balanced, disponibile sia in versione standard che con ray tracing attivo. Considerando che ogni variante può girare con frame rate bloccato o sbloccato, parliamo di quattro nuove modalità per console: un incremento notevole.

Su PS5 Pro, la modalità Balanced RT con frame rate sbloccato si rivela particolarmente interessante, con il gioco che si muove fra i 40 e i 60 fps, sfruttando appieno il VRR sui pannelli a 120 Hz: un salto qualitativo importante rispetto alla precedente Quality RT, che si fermava a 40 fps fissi.

Ancora più impressionante è il comportamento della modalità RT Pro, che con il cap rimosso può ora raggiungere picchi fra i 70 e i 90 fps: un risultato che fino a poche settimane fa sembrava fuori portata e che dimostra chiaramente quanto margine tecnico avesse ancora il motore grafico.

Appaiono interessanti anche i risultati delle modalità prive di ray tracing su PlayStation 5 Pro: con i limiti rimossi, Performance, Balanced e Quality guadagnano mediamente il 33% di velocità in più rispetto alla loro controparte con frame rate bloccato.