The Game Awards 2025 apre le votazioni della categoria Player's Voice: ecco i 30 giochi nominati

Questa categoria è particolare perché, a differenza delle altre, non viene decisa dalla giuria ma esclusivamente dai giocatori . È considerata una sorta di "Game of the Year della community", in quanto riflette unicamente le preferenze dei fan e non quelle della critica.

Quali giochi passeranno al turno successivo?

Il processo si sviluppa in tre turni: nella prima fase vengono presentati trenta giochi e ogni utente può esprimere fino a dieci preferenze. I dieci più votati passano al secondo round, dove la lista si restringe ulteriormente. Infine, nel terzo turno restano soltanto cinque finalisti e i giocatori scelgono il vincitore assoluto, che sarà annunciato in diretta durante i The Game Awards.

Geoff Keighley, l'organizzatore e presentatore dei The Game Awards

Di seguito i giochi candidati al Players' Voice, elencati in ordine alfabetico:

Arc Raiders

Battlefield 6

Clair Obsur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Delta Force

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Doom: The Dark Ages

Elden Ring Nightrein

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Ghost of Yotei

Hades 2

Helldivers 2

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come: Deliverance II

Mario Kart World

Marvel Rivals

Megabonk

Ninja Gaiden 4

No Man's Sky

PEAK

R.E.P.O.

Silent Hill f

Sonic Racing CrossWorlds

Split Fiction

Warframe

Wuthering Waves

Le votazioni sono aperte sul sito ufficiale dei The Game Awards, a questo indirizzo, fino alle 03:00 italiane del 3 dicembre. Seguiranno poi la seconda e la terza fase nei giorni successivi, mentre il vincitore sarà svelato durante lo show in programma alle 01:30 italiane della notte tra l'11 e il 12 dicembre.

La parola ora passa a voi: quali sono i giochi che secondo voi meritano di arrivare in finale e vincere il Players' Voice?