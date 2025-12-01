The Game Awards 2025 apre le votazioni della categoria Player's Voice: ecco i 30 giochi nominati

I The Game Awards hanno ufficialmente aperto le votazioni per il Players' Voice, con il primo di tre round che vede in gara 30 titoli, dei quali soltanto 10 accederanno alla fase successiva.
Questa categoria è particolare perché, a differenza delle altre, non viene decisa dalla giuria ma esclusivamente dai giocatori. È considerata una sorta di "Game of the Year della community", in quanto riflette unicamente le preferenze dei fan e non quelle della critica.
Quali giochi passeranno al turno successivo?
Il processo si sviluppa in tre turni: nella prima fase vengono presentati trenta giochi e ogni utente può esprimere fino a dieci preferenze. I dieci più votati passano al secondo round, dove la lista si restringe ulteriormente. Infine, nel terzo turno restano soltanto cinque finalisti e i giocatori scelgono il vincitore assoluto, che sarà annunciato in diretta durante i The Game Awards.
Di seguito i giochi candidati al Players' Voice, elencati in ordine alfabetico:
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obsur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Delta Force
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages
- Elden Ring Nightrein
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Genshin Impact
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Helldivers 2
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Megabonk
- Ninja Gaiden 4
- No Man's Sky
- PEAK
- R.E.P.O.
- Silent Hill f
- Sonic Racing CrossWorlds
- Split Fiction
- Warframe
- Wuthering Waves
Le votazioni sono aperte sul sito ufficiale dei The Game Awards, a questo indirizzo, fino alle 03:00 italiane del 3 dicembre. Seguiranno poi la seconda e la terza fase nei giorni successivi, mentre il vincitore sarà svelato durante lo show in programma alle 01:30 italiane della notte tra l'11 e il 12 dicembre.
La parola ora passa a voi: quali sono i giochi che secondo voi meritano di arrivare in finale e vincere il Players' Voice?