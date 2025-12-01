Svelati i requisiti PC di Hytale minimi, raccomandati e per gli streamer

Stando alle informazioni fornite dagli sviluppatori il titolo è pensato per girare su configurazioni di ogni tipo, anche quello meno potenti e recenti. Infatti, vengono consigliate le schede grafiche della GeForce GTX 900 di NVIDIA e la serie 400 di Radeon per giocare in maniera soddisfacente a 1080p e 60 fps , ma volendo è possibile raggiungere tali target anche una GPU integrata.

Le prestazioni cambiano da singleplayer a multiplayer

Vediamo di seguito i requisiti indicati dal team di Hytale:

Minimi - 1080p a 30 fps

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11

Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11 CPU: Intel Core i5-7500 (o equivalente), AMD Ryzen 3 1200 (o equivalente)

Intel Core i5-7500 (o equivalente), AMD Ryzen 3 1200 (o equivalente) RAM: Singleplayer con scheda grafica dedicata: 8 GB Singleplayer con scheda grafica integrata: 12 GB Solo multiplayer: 8 GB

GPU: Integrata: Intel UHD Graphics 620, AMD Radeon Vega 3 Dedicata: NVIDIA GTX Serie 900, AMD Radeon Serie 400, Intel Arc Serie A

Avviso: In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3

In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3 Archiviazione: SSD SATA con 20 GB di spazio libero

SSD SATA con 20 GB di spazio libero Rete: Connessione da 2 Mbit/s per il multiplayer (compatibile con UDP/QUIC)

Raccomandati - 1080p a 60 fps

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11

Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11 CPU: Intel Core i5-10400 (o equivalente), AMD Ryzen 5 3600 (o equivalente)

Intel Core i5-10400 (o equivalente), AMD Ryzen 5 3600 (o equivalente) RAM: 16 GB

16 GB GPU: Integrata: Intel Iris Xe Graphics, AMD Radeon 660M Dedicata: NVIDIA GTX Serie 900, AMD Radeon Serie 400, Intel Arc Serie A

Avviso: In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3

In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3 Archiviazione: SSD con 20 GB di spazio libero

SSD con 20 GB di spazio libero Rete: Connessione da 8 Mbit/s per il multiplayer (compatibile con UDP/QUIC)

Registrazione / Streaming - 1440p a 60 fps

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11

Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11 CPU: Intel Core i7-10700K (o equivalente), AMD Ryzen 9 3800X (o equivalente)

Intel Core i7-10700K (o equivalente), AMD Ryzen 9 3800X (o equivalente) RAM: 32 GB

32 GB GPU: NVIDIA RTX Serie 30, AMD Radeon RX Serie 7000, Intel Arc Serie A

NVIDIA RTX Serie 30, AMD Radeon RX Serie 7000, Intel Arc Serie A Nota: Queste raccomandazioni sono fatte perché le schede grafiche più recenti offrono una qualità video molto migliore a parità di bitrate, soprattutto negli scenari di livestreaming. Se supportato, si consiglia vivamente l'uso di AV1 / HEVC per la registrazione video.

Queste raccomandazioni sono fatte perché le schede grafiche più recenti offrono una qualità video molto migliore a parità di bitrate, soprattutto negli scenari di livestreaming. Se supportato, si consiglia vivamente l'uso di AV1 / HEVC per la registrazione video. Archiviazione: SSD NVMe con almeno il 10% (o 50 GB) di spazio libero disponibile

SSD NVMe con almeno il 10% (o 50 GB) di spazio libero disponibile Nota: Per le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare un'unità separata per la registrazione video.

Viene precisato anche che Hytale esegue sia il client che il server, e i requisiti hardware cambiano in base alla modalità di gioco. Lo scenario più impegnativo da gestire è quello singleplayer: il PC gestisce il client completo (grafica, interfaccia, gameplay) e contemporaneamente la simulazione del server (NPC, generazione e aggiornamenti del mondo, logica voxel, rete). Questo comporta un maggiore consumo di CPU e RAM rispetto al multiplayer. Di conseguenza chi è interessato solo all'esperienza multigiocatore potrebbe raggiungere i target sopraindicati anche con hardware meno prestante.

Vi ricordiamo che Hytale sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 13 gennaio 2026, con i preordini che inizieranno un mese prima, ovvero il 13 dicembre.