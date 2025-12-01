Svelati i requisiti PC di Hytale minimi, raccomandati e per gli streamer

Il team di Hypixel oggi ha offerto una panoramica approfondita dei requisiti di sistema PC di Hytale, il sandbox che in molti considerano uno dei più promettenti rivali di Minecraft.
Stando alle informazioni fornite dagli sviluppatori il titolo è pensato per girare su configurazioni di ogni tipo, anche quello meno potenti e recenti. Infatti, vengono consigliate le schede grafiche della GeForce GTX 900 di NVIDIA e la serie 400 di Radeon per giocare in maniera soddisfacente a 1080p e 60 fps, ma volendo è possibile raggiungere tali target anche una GPU integrata.
Le prestazioni cambiano da singleplayer a multiplayer
Vediamo di seguito i requisiti indicati dal team di Hytale:
Minimi - 1080p a 30 fps
- Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11
- CPU: Intel Core i5-7500 (o equivalente), AMD Ryzen 3 1200 (o equivalente)
- RAM:
- Singleplayer con scheda grafica dedicata: 8 GB
- Singleplayer con scheda grafica integrata: 12 GB
- Solo multiplayer: 8 GB
- GPU:
- Integrata: Intel UHD Graphics 620, AMD Radeon Vega 3
- Dedicata: NVIDIA GTX Serie 900, AMD Radeon Serie 400, Intel Arc Serie A
- Avviso: In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3
- Archiviazione: SSD SATA con 20 GB di spazio libero
- Rete: Connessione da 2 Mbit/s per il multiplayer (compatibile con UDP/QUIC)
Raccomandati - 1080p a 60 fps
- Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11
- CPU: Intel Core i5-10400 (o equivalente), AMD Ryzen 5 3600 (o equivalente)
- RAM: 16 GB
- GPU:
- Integrata: Intel Iris Xe Graphics, AMD Radeon 660M
- Dedicata: NVIDIA GTX Serie 900, AMD Radeon Serie 400, Intel Arc Serie A
- Avviso: In futuro sarà richiesto il supporto a Vulkan 1.3
- Archiviazione: SSD con 20 GB di spazio libero
- Rete: Connessione da 8 Mbit/s per il multiplayer (compatibile con UDP/QUIC)
Registrazione / Streaming - 1440p a 60 fps
- Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1809), Windows 11
- CPU: Intel Core i7-10700K (o equivalente), AMD Ryzen 9 3800X (o equivalente)
- RAM: 32 GB
- GPU: NVIDIA RTX Serie 30, AMD Radeon RX Serie 7000, Intel Arc Serie A
- Nota: Queste raccomandazioni sono fatte perché le schede grafiche più recenti offrono una qualità video molto migliore a parità di bitrate, soprattutto negli scenari di livestreaming. Se supportato, si consiglia vivamente l'uso di AV1 / HEVC per la registrazione video.
- Archiviazione: SSD NVMe con almeno il 10% (o 50 GB) di spazio libero disponibile
- Nota: Per le migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare un'unità separata per la registrazione video.
Viene precisato anche che Hytale esegue sia il client che il server, e i requisiti hardware cambiano in base alla modalità di gioco. Lo scenario più impegnativo da gestire è quello singleplayer: il PC gestisce il client completo (grafica, interfaccia, gameplay) e contemporaneamente la simulazione del server (NPC, generazione e aggiornamenti del mondo, logica voxel, rete). Questo comporta un maggiore consumo di CPU e RAM rispetto al multiplayer. Di conseguenza chi è interessato solo all'esperienza multigiocatore potrebbe raggiungere i target sopraindicati anche con hardware meno prestante.
Vi ricordiamo che Hytale sarà disponibile in accesso anticipato a partire dal 13 gennaio 2026, con i preordini che inizieranno un mese prima, ovvero il 13 dicembre.