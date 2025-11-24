Technoblade sarà omaggiato in Hytale: lo YouTuber morto nel 2022 non verrà dimenticato

Hytale includerà una commemorazione a Technoblade, il famoso YouTuber di Minecraft che nel giugno 2022 è morto in seguito a un cancro. Technoblade è apparso anche in Un Film Minecraft e in passato ha spesso usato il server di Hypixel, ovvero il team di Hytale.
Il co-fondatore della compagnia, Simon Collins-Laflamme, ha spiegato tramite i propri canali social che ha ricevuto la benedizione del padre di Technoblade.
Il commento di Collins-Laflamme su Technoblade
Come potete vedere qui sotto, Collins-Laflamme ha scritto: "Ho ricevuto il permesso dal padre di Technoblade di aggiungere qualcosa in Hytale che ci faccia ricordare di Technoblade. Vorrei coinvolgere la community in questo progetto, quindi condividete le vostre idee su cosa potrebbe essere un tributo significativo! È stato una parte importante del nostro viaggio con Hypixel e vorrei che fosse parte anche di questo."
In un secondo messaggio, il co-fondatore svela anche una curiosità. Nel 2015 Technoblade aveva provato a unirsi al team di marketing dedicato a Facebook di Hypixel, spiegando le proprie esperienze in tale settore ma venendo rifiutato poiché era troppo giovane.
Ai giocatori è anche stato chiesto di proporre idee per un "significativo tributo" allo YouTuber. Alcune delle proposte finora apparse sui social media includono la possibilità (rara, ovviamente) che un maiale di Hytale appaia con l'aspetto di Technoblade (il suo personaggio era un maiale con una corona d'oro, in caso non lo sappiate), l'introduzione di un'arma speciale dedicata o che lo YouTuber sia inserito come boss fight.
Ricordiamo poi che Hytale è stato mostrato con un nuovo video di gameplay.