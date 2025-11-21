La data di uscita di Hytale e il prezzo stanno per essere svelati

Quella di Hytale è una storia di fallimenti e successi, con il team di sviluppo - Hypixel - che è stato venduto a Riot nel 2020, chiuso nel 2025 e nell'arco di pochi mesi ricomprato dal co-fondatore, per riportare in vita il videogioco MMO simil-Minecraft.
Ora, dopo la buona notizia, il co-fondatore ne ha un'altra: a brevissimo svelerà il prezzo e la data di uscita dell'accesso anticipato.
Il commento del co-fondatore di Hypixel
Tramite i propri canali social, Simon_Hypixel ha indicato che alle 16:00 del 21 novembre (oggi!) svelerà il prezzo della versione accesso anticipato di Hytale, che ricordiamo richiederà anni per arrivare alla versione 1.0, quindi per un bel po' di tempo sarà l'unico prezzo rilevante da conoscere. Con l'arrivo della versione completa, però, supponiamo che la cifra aumenterà.
Inoltre, viene spiegato che verso la fine della prossima settimana ci sarà modo di scoprire una precisa data di uscita dell'accesso anticipato. Simon afferma infatti che il team sarà presto impegnato in una serie di test per determinare i requisiti minimi, oltre che per correggere i crash più importanti, migliorare la sicurezza e fare dei test con il launcher, mentre finisce di sistemare gli ultimi dettagli legali.
Sebbene gli autori stiano ottimizzando il gioco, dovete aspettarvi - secondo quanto detto in precedenza dal co-fondatore - che Hytale abbia alcuni problemi, tra bug e crash. Si tratta di una versione accesso anticipato, dopotutto.
Ricordiamo infine che è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Hytale.