La data di uscita di Hytale e il prezzo stanno per essere svelati

Quella di Hytale è una storia di fallimenti e successi, con il team di sviluppo - Hypixel - che è stato venduto a Riot nel 2020, chiuso nel 2025 e nell'arco di pochi mesi ricomprato dal co-fondatore, per riportare in vita il videogioco MMO simil-Minecraft.

Ora, dopo la buona notizia, il co-fondatore ne ha un'altra: a brevissimo svelerà il prezzo e la data di uscita dell'accesso anticipato.