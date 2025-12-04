Hytale non sarà su Steam inizialmente per evitare le recensioni negative, in futuro arriverà anche su console

Ad esempio, è stato confermato che il gioco non sarà acquistabile su Steam , almeno non al lancio, con le vendite che avverranno direttamente tramite il sito ufficiale. Gli sviluppatori hanno spiegato che in futuro potrebbero pubblicarlo anche sulla piattaforma di Valve, ma al momento preferiscono "dedicare il tempo a lavorare con la community e a migliorare il gioco, piuttosto che dare troppo peso a recensioni negative da parte di giocatori che non hanno ancora piena consapevolezza di ciò che stiamo facendo. Steam è un ottimo strumento di marketing, ma potrebbe anche non servirci mai".

Hytale arriverà anche su PlayStation, Xbox, Switch e mobile?

Nella stessa F.A.Q. il team di Hypixel ha confermato che l'accesso anticipato di Hytale sarà solo su PC (con delle versioni Linux e Mac ancora da definire). Inoltre, ha confermato l'intenzione di portare Hytale anche su console in una fase successiva dello sviluppo, senza però specificare quali piattaforme né fornire tempistiche precise. La priorità resta quella di concentrarsi sullo sviluppo di un titolo solido prima di portarlo su altri sistemi.

Al contrario, non ci sono piani per una versione mobile su iOS e Android durante l'accesso anticipato. Gli sviluppatori stanno ancora valutando cosa servirebbe per rendere questa opzione realizzabile e promettono aggiornamenti quando avranno maggiori informazioni.

Infine, non è previsto alcun bonus per il preordine: il team ritiene che allo stato attuale non sarebbe corretto chiedere ai giocatori di acquistare contenuti extra e, in generale, non è favorevole a questo tipo di pratiche che generano FOMO (fear of missing out).

Hytale entrerà in accesso anticipato il 13 gennaio 2026. Sarà disponibile in tre edizioni: la Standard Edition a 19,99 dollari con il gioco base, la Supporter Edition a 34,99 dollari che include alcuni bonus cosmetici e digitali, e il Cursebreaker Founders Pack a 69,99 dollari con ulteriori contenuti esclusivi e riconoscimenti speciali. Anche acquistando la versione base, sarà possibile successivamente fare l'upgrade a quelle Supporter e Cursebreaker.