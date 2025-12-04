La funzione Scorri e Traduci è ora disponibile anche su dispositivi Pixel per un’esperienza ancora più fluida

Dopo essere stata presentata come un'esclusiva per dispositivi Samsung, la funzione Scorri e Traduci con Cerchia e Cerca è ora disponibile anche su smartphone Pixel. Si tratta di una novità introdotta con Android 16 QPR2 e diverse nuove funzionalità di cui vi abbiamo già parlato di recente. Ebbene, con Scorri e Traduci è possibile tradurre il testo nella lingua desiderata potendo continuare a scorrere la pagina senza troppe attese. Uno strumento utile che rende l'esperienza utente ancora più dinamica e fluida. Vediamo meglio come funziona.