La funzione Scorri e Traduci è ora disponibile anche su dispositivi Pixel per un’esperienza ancora più fluida

Dopo essere stata presentata come un'esclusiva per dispositivi Samsung, la funzione Scorri e Traduci con Cerchia e Cerca è ora disponibile anche su smartphone Pixel. Si tratta di una novità introdotta con Android 16 QPR2 e diverse nuove funzionalità di cui vi abbiamo già parlato di recente. Ebbene, con Scorri e Traduci è possibile tradurre il testo nella lingua desiderata potendo continuare a scorrere la pagina senza troppe attese. Uno strumento utile che rende l'esperienza utente ancora più dinamica e fluida. Vediamo meglio come funziona.
Cos’è Scorri e Traduci
Come vi abbiamo anticipato, questa funzione consente di tradurre pagine web e altro ancora in tempo reale, mentre l'utente continua a scorrere il contenuto presente sullo schermo. Ricordiamo, infatti, che in precedenza si poteva tradurre esclusivamente il contenuto di un'istantanea, mentre adesso l'utente può continuare a leggere senza dover attendere. Per poter utilizzare questa funzione dovrete dapprima selezionare Cerchia e Cerca, premendo poi il pulsante di traduzione. Nel video sottostante vi mostriamo il suo esatto funzionamento.
Non si tratta solo di semplici articoli: in questo caso potete anche tradurre testi presenti nelle immagini. Quando la modalità sarà attiva, sullo schermo compariranno dei bordi colorati, mentre in basso vedrete un pulsante identico a quello utilizzato da Search Live. Per interrompere la traduzione basterà toccare la "x". Dopo essere stata un'esclusiva per dispositivi Samsung, adesso è disponibile anche per smartphone Pixel. Tuttavia, Google specifica che i risultati possono variare a seconda delle corrispondenze visive, pertanto vi invita a verificare l'accuratezza delle risposte.
Altre novità di Google
Nelle ultime ore sono state annunciate altre novità. Prima di tutto, l'ultimo update per dispositivi Pixel introduce diverse funzioni IA e nuovi strumenti di personalizzazione e controllo.
Inoltre, Google distribuirà nuovi strumenti anche per tutti gli altri utenti Android, senza limitarsi quindi ai modelli Pixel, come l'etichetta "Urgente" per le chiamate e strumenti per identificare potenziali truffe.