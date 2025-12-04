Apple iPhone Air scende ancora di prezzo ed è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è disponibile l'iPhone Air da 256 GB a 1.099 € rispetto al prezzo consigliato di 1.239 €, permettendoti di risparmiare fino all'11%. Non uno sconto impressionante, ma si tratta del minimo storico per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo attraverso i box qui sotto, dato che sono disponibili diverse colorazioni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche dell'iPhone Air
Si tratta di uno smartphone molto sottile, con uno spessore di 5,6 mm, e struttura in titanio che lo rende ancora più resistente. Il Ceramic Shield protegge il retro, rendendolo quattro volte più resistente agli urti, mentre di fronte troviamo il nuovo Ceramic Shield 2. Lo smartphone monta anche il chip A19 Pro, in grado di offrire prestazioni ottime.
Il comparto fotografico è invece caratterizzato da una fotocamera frontale Center Stage da 18 MP e una Fusion da 48 MP con zoom 2x di alta qualità ottica. Come specificato, il prodotto è attualmente offerto al prezzo più basso di sempre.