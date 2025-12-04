Manca poco all'uscita: prenota la tua copia di Yakuza Kiwami per Nintendo Switch 2 su Amazon

Su Amazon è possibile effettuare la prenotazione di Yakuza Kiwami per Switch 2 : la versione definitiva del titolo al prezzo di 29,99€ . Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Yakuza Kiwami arriva su Nintendo Switch 2 nella sua versione definitiva , offrendo ai giocatori l'occasione perfetta per (ri)vivere l'avventura che ha dato origine all'intera saga. Questa edizione aggiornata propone grafica migliorata, frequenza di fotogrammi ottimizzata e, soprattutto, il supporto a nuove lingue, tra cui l'italiano , rendendo l'esperienza più accessibile e coinvolgente.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia segue il leggendario Kazuma Kiryu in un viaggio intenso e umano, iniziato quando decide di assumersi la colpa per un omicidio che non ha commesso. Dopo dieci anni di prigione, torna in un mondo completamente cambiato, trovandosi al centro di una guerra tra clan yakuza e coinvolto in una rete di tradimenti, affetti profondi e segreti inconfessabili. Nel cuore pulsante del distretto a luci rosse, Kiryu dovrà affidarsi ai suoi pugni e alla sua incrollabile determinazione per affrontare un destino che sembra sempre più intricato.

Il sistema di combattimento resta uno dei punti forti del gioco: il protagonista può passare rapidamente tra quattro stili diversi. Con armi improvvisate trovate per strada e scontri realistici, dinamici e alla portata di tutti, Yakuza Kiwami offre un'esperienza ricca di adrenalina e profondità narrativa.