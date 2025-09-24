Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 arrivano su PS5 e Xbox Series X|S, annunciata la data di uscita

Sono previste sia l'edizione digitale che quella fisica anche su PS5 e Xbox Series X|S, inoltre verrà lanciato un bundle in edizione fisica intitolato Yakuza Series 20th Anniversary Bundle , contenente Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 tutti insieme.

In occasione dell'RGG Summit, Sega e lo studio di Ryu Ga Gotoku hanno annunciato anche l'arrivo di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su PS5 e Xbox Series X|S , con la nuova versione dei due capitoli che arriverà dunque anche su piattaforme Sony e Microsoft dopo l'uscita su Nintendo Switch 2.

C'è anche un bundle con i primi tre capitoli della serie

Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono i remake dei primi due capitoli della serie, già usciti in precedenza ma in questo caso con un ulteriore adattamento appositamente sviluppato per le piattaforme moderne, in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S dopo Nintendo Switch 2, e anche su PC.

Si tratta dunque di riprovare gli inizi della saga, con le prime avventure di Kazuma Kiryu alle prese con la vita criminale giapponese, in versioni totalmente rifatte per le piattaforme moderne, ora adattate anche per quelle di attuale generazione.

I contenuti sono sostanzialmente gli stessi visti in precedenza, ma le nuove versioni si caratterizzano per il supporto a ulteriori lingue: entrambi i capitoli potranno essere giocati con i testi in francese, italiano, tedesco, spagnolo, spagnolo latino americano, portoghese brasiliano e russo.

È dunque presente anche l'italiano, cosa che può rendere queste versioni particolarmente interessanti. In precedenza abbiamo visto l'annuncio di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties e l'arrivo di Yakuza 0 Director's Cut su PS5 e Xbox Series X|S.