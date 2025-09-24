1

Ormai manca pochissimo: prenota Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 al prezzo minimo garantito

Su Amazon è possibile prenotare al prezzo minimo garantio Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. Scopriamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 59,99€ di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PlayStation 5. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles è un classico dei giochi di strategia che viene portato su PS5 a un nuovo livello, capace di offrire battaglie emozionanti in cui il posizionamento strategico e la pianificazione accurata sono fondamentali per il successo. I giocatori guideranno il proprio gruppo attraverso campi di battaglia in 3D.

Ulteriori dettagli sul gioco

La versione Enhanced offre una grafica migliorata, dialoghi completamente doppiati e un gameplay rifinito, rendendo l'esperienza immersiva e adatta sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori. Le funzionalità e le meccaniche di combattimento sono state perfezionate, garantendo maggiore fluidità e controllo durante gli scontri.

Per rendere il gioco accessibile anche ai principianti, è stato introdotto un livello di difficoltà più semplice chiamato "Squire", ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Ivalice. Con Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, i giocatori possono immergersi in un universo ricco di strategia, tattiche e storie avvincenti, combinando profondità tattica, grafica moderna e accessibilità, per un'esperienza che fonde nostalgia e innovazione.

Ormai manca pochissimo: prenota Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles per PS5 al prezzo minimo garantito