Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles presenta il suo sistema di combattimento in video

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles sta arrivando. Il 30 settembre si avvicina e potremo giocarci su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam). Vale quindi la pena di conoscerlo meglio, se non lo si è giocato all'epoca. Capita quindi a fagiolo il nuovo trailer, dedicato al sistema di combattimento , che mostra uno degli aspetti principali del gioco.

Il trailer

Il trailer introduce alla storia del gioco, che si svolge un anno dopo la fine della Guerra dei Cinquant'anni. Con la morte del re, il regno è diviso tra due fazioni rivali che si contendono la reggenza: il duca Goltanna, il Leone Nero, e il duca Larg, il Leone Bianco. La contesa per il poter sfocia nella Guerra dei Leoni.

Quindi vengono introdotti due personaggi: Ramza Beoulve: un giovane cadetto di nobili natali appartenente a una rispettata famiglia militare; Delita Heiral: amico d'infanzia di Ramza, di umili origini e cresciuto tra i nobili. Il video mostra come i due amici, un tempo inseparabili, si trovino su fronti opposti a causa della guerra.

Quindi si arriva al sistema di combattimento a turni, e vengono mostrati alcuni campi di battaglia isometrici tridimensionali. Viene mostrata l'importanza del posizionamento e della pianificazione anticipata per ottenere la vittoria. Viene inoltre presentata la personalizzazione dei personaggi attraverso il Job System, che include oltre 20 classi diverse come Cavaliere, Monaco, Mago Bianco e Mago Nero, ognuna con abilità uniche. I giocatori possono combinare varie classi e abilità per creare le proprie strategie.

Questa nuova versione del gioco includerà sia una "versione migliorata", con grafica aggiornata, dialoghi completamente doppiati e miglioramenti al gameplay, sia una "versione classica" che ripropone la grafica e il gameplay dell'originale del 1997.