Monitor da gaming AOC da 27", QLED e refresh rate da 240Hz al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming AOC Agon PRO che viene messe in offerta con uno sconto attivo del 16%. Il prezzo finale d'acquisto cala fino al suo minimo storico: 469,00€. Puoi acquistare il monito cliccando direttamente su questo link oppure accedi alla pagina del prodotto tramite il box dedicato qui giù: Questo monitor da 27" QHD offre un'esperienza di gioco di livello superiore grazie alla tecnologia QD-OLED, che garantisce colori vividi, contrasti profondi e immagini nitide. La risoluzione di 2560 x 1440 pixel e il display opaco assicurano una visualizzazione chiara e senza riflessi , ideale per sessioni di gioco prolungate.

Ulteriori dettagli tecnici

Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta GtG di 0,03 ms, il monitor elimina il ritardo di input e garantisce movimenti fluidi anche nelle scene più concitate. La sincronizzazione adattiva con FreeSync Premium Pro e compatibilità G-Sync riduce il tearing e lo stuttering.

Monitor da gaming AOC

Il monitor dispone di preimpostazioni integrate per diversi generi di gioco. L'altezza è regolabile fino a 130 mm e offre compatibilità con supporti a parete VESA 100x100, mentre l'uscita cuffie da 3,5 mm e l'altoparlante integrato completano l'esperienza multimediale. Con 2 porte HDMI 2.0, DisplayPort e USB Hub, l'AOC Agon PRO AG276QZD è versatile e pronto a collegarsi a qualsiasi configurazione da gioco.