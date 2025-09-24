Il PlayStation Store ha lanciato i saldi del Tokyo Game Show 2025, con migliaia di offerte per PS4 e PS5

Il Tokyo Game Show 2025 è alle porte e per l'occasione il PlayStation Store ha lanciato delle nuove offerte a tema, con migliaia di giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5 a prezzo scontato che coinvolgono produzioni made in Japan e non.
Tra gli sconti in evidenza segnaliamo Assassin's Creed Shadows. L'ultimo capitolo della serie di Ubisoft al momento è acquistabile per 47,99 euro, con uno sconto del 40%. Stesso prezzo e percentuale di sconto anche per Monster Hunter Wilds, che volendo è disponibile anche in versione Deluxe a 64,99 euro anziché 99,99 euro.
Altre promozioni in evidenza
Proseguiamo con Forza Horizon 5, ora disponibile a 34,99 euro grazie a uno sconto del 50%. Stessa percentuale di sconto anche per la Premium Edition, proposta a 49,99 euro. Rimanendo in casa Microsoft, anche Diablo 4 è in saldo, e potrete acquistarlo a 26,99 euro beneficiando di uno sconto del 55%. Anche l'espansione Vessel of Hatred è in promozione a 15,99 euro, così come il bundle che include il gioco base e il DLC, ora proposto a metà prezzo per 39,99 euro.
Anche le esclusive PlayStation sono in offerta. The Last of Us Parte 2 Remastered costa 29,99 euro grazie a uno sconto del 40%, mentre Helldivers 2 è sceso nuovamente a 31,99 euro, contro i 39,99 euro canonici. Tra le promozioni attive segnaliamo anche Resident Evil 4 Remake a 19,99 euro (-50%), Dragon Ball: Sparking! Zero a 49,59 euro (-38%), Street Fighter 6 a 19,99 euro (-50%) e The First Berserker: Khazan a 41,99 euro.
Trovate tutte queste offerte e molte altre sul PlayStation Store, a questo indirizzo. Le promozioni saranno attive fino alle 00:59 italiane del 9 ottobre.