Il PlayStation Store ha lanciato i saldi del Tokyo Game Show 2025, con migliaia di offerte per PS4 e PS5

Il Tokyo Game Show 2025 è alle porte e per l'occasione il PlayStation Store ha lanciato delle nuove offerte a tema, con migliaia di giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5 a prezzo scontato che coinvolgono produzioni made in Japan e non.

Tra gli sconti in evidenza segnaliamo Assassin's Creed Shadows. L'ultimo capitolo della serie di Ubisoft al momento è acquistabile per 47,99 euro, con uno sconto del 40%. Stesso prezzo e percentuale di sconto anche per Monster Hunter Wilds, che volendo è disponibile anche in versione Deluxe a 64,99 euro anziché 99,99 euro.