Lo State of Play di settembre ha una data, orario, durata e almeno una escusiva confermata

L'informazione è stata condivisa tramite i social media e il PlayStation Blog ufficiale.

Sony ha finalmente annunciato la data del nuovo State of Play , il suo evento di presentazione per i nuovi videogiochi in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Precisamente, lo show andrà in onda domani 24 settembre 2025 alle 23:00, ora italiana .

I dettagli sullo State of Play del 24 settembre

Sony, tramite il PS Blog, spiega che lo State of Play durerà più di 35 minuti e che includerà annunci dagli sviluppatori di tutto il mondo. Avremo modo di vedere sia giochi di terze parti che titoli indie, senza dimenticare una serie di opere provenienti dai PlayStation Studios.

Nello specifico, Sony precisa che avremo modo di vedere circa 5 minuti di gameplay per PS5 di Saros, il gioco sparatutto in terza persona di Housemarque, ovvero il team dell'apprezzato Returnal. Di Saros abbiamo visto un singolo trailer cinematografico e sappiamo che sarà ancora una volta un roguelite.

Non ci resta quindi che attendere fino a domani sera per poter vedere lo State of Play e scoprire cosa abbia in serbo per noi Sony e i suoi collaboratori di terze parti. Quali sono le vostre speranze?