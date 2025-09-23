The First Berserker: Khazan: su Amazon è in offerta, un souls-like dallo stile unico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su The First Berserker: Khazan che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 52,40€ per la versione PS5. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: The First Berserker: Khazan è un titolo d'azione e avventura in stile souls che catapulta il giocatore in un mondo oscuro e spietato, dove la sopravvivenza è l'unico obiettivo. Nei panni di Khazan, antico eroe ormai perseguitato dall'impero, dovrai sfuggire a una caccia incessante, affrontare congiure mortali e superare ambienti ostili che metteranno alla prova ogni tua abilità.