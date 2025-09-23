1

The First Berserker: Khazan: su Amazon è in offerta, un souls-like dallo stile unico

Su Amazon, oggi, viene messo in promo The First Berserker: Khazan che viene venduto ad un prezzo molto interessante. Tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su The First Berserker: Khazan che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale d'acquisto di 52,40€ per la versione PS5. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: The First Berserker: Khazan è un titolo d'azione e avventura in stile souls che catapulta il giocatore in un mondo oscuro e spietato, dove la sopravvivenza è l'unico obiettivo. Nei panni di Khazan, antico eroe ormai perseguitato dall'impero, dovrai sfuggire a una caccia incessante, affrontare congiure mortali e superare ambienti ostili che metteranno alla prova ogni tua abilità.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco non si limita a proporre scontri brutali: è anche un viaggio interiore, un ritorno alle origini. Khazan, infatti, deve ricordare le sue abilità di battaglia, dimenticate a causa delle torture subite, per affrontare nemici che lo hanno calunniato e tradito.

Ogni combattimento diventa così un'occasione per riscoprire poteri e tecniche perdute, riportando in vita la leggenda di un guerriero che ha segnato la storia di Arad. Con un mix di narrazione intensa, azione frenetica e ambientazioni suggestive, The First Berserker: Khazan promette un'esperienza sorprendente e interessante. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
