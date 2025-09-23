Motorola Edge 70 potrebbe essere un altro rivale per iPhone Air e Galaxy S25 Edge, sarà sottilissimo

Il mercato degli smartphone sta vivendo una nuova ondata di tendenze, e tra queste il design ultrasottile è senza dubbio la più chiacchierata . Dopo l'arrivo di modelli come l'iPhone Air di Apple e il Galaxy S25 Edge di Samsung , anche Motorola è pronta a dire la sua con il nuovo Edge 70 , il dispositivo più sottile mai realizzato dal brand.

Motorola Edge 70: dettagli su finiture e prestazioni

Sebbene non sia ancora chiaro se Motorola utilizzerà leghe pregiate come il titanio adottato da Apple e Samsung, è probabile che il telaio sia realizzato in lega di alluminio resistente. Per il retro, il brand ha spesso scelto il rivestimento in pelle vegana, ma in questa versione si intravede un'opzione con vetro verde, con una cornice in tinta per un look uniforme e sofisticato.

Il Motorola Edge 70, secondo quanto emerso, integrerà una tripla fotocamera e un tasto dedicato denominato AI Key, segno evidente dell'attenzione verso le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.