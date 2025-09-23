1

Motorola Edge 70 potrebbe essere un altro rivale per iPhone Air e Galaxy S25 Edge, sarà sottilissimo

Una serie di leak e rumors confermano che Motorola Edge 70 sarà un dispositivo che, tra le altre cose, si contraddistinguerà per il suo essere molto sottile.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/09/2025
Il mercato degli smartphone sta vivendo una nuova ondata di tendenze, e tra queste il design ultrasottile è senza dubbio la più chiacchierata. Dopo l'arrivo di modelli come l'iPhone Air di Apple e il Galaxy S25 Edge di Samsung, anche Motorola è pronta a dire la sua con il nuovo Edge 70, il dispositivo più sottile mai realizzato dal brand.

La conferma arriva dal noto insider Evan Blass, che ha pubblicato un teaser poster rivelando in anteprima le linee del Motorola Edge 70. Lo slogan "Impossibly Thin and Incredibly Tough" accompagna l'immagine, suggerendo un focus non solo sull'eleganza, ma anche sulla resistenza strutturale.

Motorola Edge 70: dettagli su finiture e prestazioni

Sebbene non sia ancora chiaro se Motorola utilizzerà leghe pregiate come il titanio adottato da Apple e Samsung, è probabile che il telaio sia realizzato in lega di alluminio resistente. Per il retro, il brand ha spesso scelto il rivestimento in pelle vegana, ma in questa versione si intravede un'opzione con vetro verde, con una cornice in tinta per un look uniforme e sofisticato.

Il Motorola Edge 70, secondo quanto emerso, integrerà una tripla fotocamera e un tasto dedicato denominato AI Key, segno evidente dell'attenzione verso le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Motorola Edge 70: design da flagship in una fascia di prezzo più accessibile

Un dettaglio interessante è che il dispositivo punta a portare un design da vero flagship in una fascia di prezzo più accessibile, distinguendosi dai concorrenti diretti che dominano l'alta gamma. Il precedente Edge 60 misurava 7,9 mm di spessore, già molto contenuto rispetto alla media degli smartphone moderni.

Il nuovo Edge 70, invece, potrebbe scendere a 7 mm o persino meno, diventando così uno dei telefoni più sottili attualmente disponibili sul mercato. Con queste caratteristiche, Motorola mira a unire design premium, resistenza e prezzo competitivo, rendendo il nuovo Edge 70 un'opzione appetibile per chi desidera uno smartphone elegante e moderno senza dover necessariamente spendere cifre da top di gamma.

