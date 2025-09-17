Motorola rilascia Android 16 stabile: due smartphone della serie Edge sono i primi modelli aggiornati

Motorola ha ufficialmente avviato il rilascio della versione stabile di Android 16, partendo dai dispositivi che avevano partecipato al programma beta avviato durante l'estate. I primi modelli a ricevere l'aggiornamento sono Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 50 Fusion, confermando così le tempistiche anticipate dall'azienda.
Secondo le prime segnalazioni, l'update è già disponibile in Brasile e Messico, ma è destinato ad arrivare presto anche in altri Paesi, Italia compresa. Su Edge 60 Pro l'aggiornamento corrisponde alla versione W1VV36H.7-21-5 con un download di poco superiore ai 2 GB, mentre su Edge 50 Fusion si tratta della versione W1UU36H.21-14-3, con un peso di circa 1,5 GB.
Motorola: cosa verrà introdotto con Android 16?
Il changelog pubblicato da Motorola non è particolarmente ricco di dettagli, ma indica alcune migliorie importanti:
- Nuovo design espressivo, pensato per rendere l'interfaccia più moderna e intuitiva.
- Maggiore protezione contro le app dannose, per garantire un livello di sicurezza superiore.
- Compatibilità migliorata con Bluetooth LE Audio, per un'esperienza audio più fluida e di qualità.
- Trasparenza avanzata delle attività in background, per dare agli utenti più controllo sui processi che consumano risorse.
Oltre a queste migliorie specifiche, l'aggiornamento integra anche le funzioni generali introdotte da Google con Android 16. Tra queste troviamo i Live Updates per monitorare in tempo reale attività come consegne e viaggi, un sistema di notifiche ottimizzato, un selettore di foto rinnovato, il gesto indietro predittivo e la possibilità di realizzare screenshot in HDR.
Motorola: aggiornamento e disponibilità di Android 16
L'update è distribuito via OTA (Over The Air) e potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti i dispositivi. Per verificarne la presenza, è sufficiente andare in: Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti > Aggiorna ora.
In caso l'aggiornamento non sia ancora arrivato, si consiglia di attendere qualche giorno, poiché la distribuzione avviene a scaglioni. Nei prossimi mesi, Android 16 verrà esteso anche agli altri modelli Motorola che avevano partecipato al programma beta, confermando la volontà dell'azienda di mantenere aggiornato il proprio ecosistema.