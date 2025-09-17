0

Motorola rilascia Android 16 stabile: due smartphone della serie Edge sono i primi modelli aggiornati

Motorola sta rilasciando Android 16 stabilmente sui suoi smartphone, i primi ad essere interessati sono due device della serie Edge.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/09/2025
Motorola

Motorola ha ufficialmente avviato il rilascio della versione stabile di Android 16, partendo dai dispositivi che avevano partecipato al programma beta avviato durante l'estate. I primi modelli a ricevere l'aggiornamento sono Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 50 Fusion, confermando così le tempistiche anticipate dall'azienda.

Secondo le prime segnalazioni, l'update è già disponibile in Brasile e Messico, ma è destinato ad arrivare presto anche in altri Paesi, Italia compresa. Su Edge 60 Pro l'aggiornamento corrisponde alla versione W1VV36H.7-21-5 con un download di poco superiore ai 2 GB, mentre su Edge 50 Fusion si tratta della versione W1UU36H.21-14-3, con un peso di circa 1,5 GB.

Motorola: cosa verrà introdotto con Android 16?

Il changelog pubblicato da Motorola non è particolarmente ricco di dettagli, ma indica alcune migliorie importanti:

  • Nuovo design espressivo, pensato per rendere l'interfaccia più moderna e intuitiva.
  • Maggiore protezione contro le app dannose, per garantire un livello di sicurezza superiore.
  • Compatibilità migliorata con Bluetooth LE Audio, per un'esperienza audio più fluida e di qualità.
  • Trasparenza avanzata delle attività in background, per dare agli utenti più controllo sui processi che consumano risorse.
Motorola Edge 60 Pro, la recensione dello smartphone Android che unisce stile e sostanza Motorola Edge 60 Pro, la recensione dello smartphone Android che unisce stile e sostanza

Oltre a queste migliorie specifiche, l'aggiornamento integra anche le funzioni generali introdotte da Google con Android 16. Tra queste troviamo i Live Updates per monitorare in tempo reale attività come consegne e viaggi, un sistema di notifiche ottimizzato, un selettore di foto rinnovato, il gesto indietro predittivo e la possibilità di realizzare screenshot in HDR.

Motorola: aggiornamento e disponibilità di Android 16

L'update è distribuito via OTA (Over The Air) e potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti i dispositivi. Per verificarne la presenza, è sufficiente andare in: Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti > Aggiorna ora.

Motorola Edge 60 Pro
Motorola Edge 60 Pro

In caso l'aggiornamento non sia ancora arrivato, si consiglia di attendere qualche giorno, poiché la distribuzione avviene a scaglioni. Nei prossimi mesi, Android 16 verrà esteso anche agli altri modelli Motorola che avevano partecipato al programma beta, confermando la volontà dell'azienda di mantenere aggiornato il proprio ecosistema.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Motorola rilascia Android 16 stabile: due smartphone della serie Edge sono i primi modelli aggiornati