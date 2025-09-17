Motorola rilascia Android 16 stabile: due smartphone della serie Edge sono i primi modelli aggiornati

Motorola ha ufficialmente avviato il rilascio della versione stabile di Android 16, partendo dai dispositivi che avevano partecipato al programma beta avviato durante l'estate. I primi modelli a ricevere l'aggiornamento sono Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 50 Fusion, confermando così le tempistiche anticipate dall'azienda.

Secondo le prime segnalazioni, l'update è già disponibile in Brasile e Messico, ma è destinato ad arrivare presto anche in altri Paesi, Italia compresa. Su Edge 60 Pro l'aggiornamento corrisponde alla versione W1VV36H.7-21-5 con un download di poco superiore ai 2 GB, mentre su Edge 50 Fusion si tratta della versione W1UU36H.21-14-3, con un peso di circa 1,5 GB.