PlayStation Plus perderà alcuni giochi a ottobre, ma per ora sono meno del solito

Considerando le mandate di rimozioni a cui siamo abituati, che vanno spesso verso la decina di titoli a volta, questa sarebbe piuttosto contenuta rispetto al solito, ma potrebbe essere solo l'inizio.

Ovviamente potrebbe trattarsi di una lista ancora parziale , dunque attendiamo eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni, ma intanto questi sono i titoli che risultano in uscita dal catalogo di PlayStation Extra per il prossimo mese:

Come ogni mese, cerchiamo di fare una panoramica sui giochi destinati ad abbandonare PlayStation Plus Extra e Premium attraverso i titoli segnati nella sezione "Ultima possibilità" su PlayStation Store, ma quelli destinati ad uscire dal catalogo a ottobre per ora sembrano meno del solito.

Alcuni arrivano, altri se ne vanno

Nel frattempo, proprio ieri sono stati messi a disposizione i giochi di settembre di PlayStation Plus Extra e Premium, tra i quali si trovano vari titoli interessanti come Persona 5 Tactica, WWE 2K25 e Fate/Samurai Remnant.

Contemporaneamente, bisogna dunque considerare che i quattro giochi segnalati sopra verranno rimossi il 21 ottobre, dunque nel caso siate interessati a giocarli sappiate che avete tempo fino a tale data per farlo senza costi aggiuntivi, da abbonati.

Si tratta di giochi piuttosto interessanti anche se datati, in certi casi: per esempio Battlefield 1 verrà rimosso in tempo per l'arrivo di Battlefield 6 sul mercato, dunque se non altro ci sarà un ricambio generazionale per quanto riguarda la serie, così come Tour de France 2023 appare un po' fuori tempo massimo per una simulazione sportiva.

Particolarmente interessante risulta invece The Last Clockwinder, un gioco che su PlayStation VR2 si è fatto decisamente apprezzare e che potrebbe essere il caso di provare, nel caso non l'abbiate fatto in precedenza.

A questo punto attendiamo di capire se siano previste altre defezioni dal servizio entro il mese prossimo.