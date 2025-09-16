0

Disponibili i giochi PS4 e PS5 di settembre del PlayStation Plus Extra e Premium

Da ora gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono accedere ai nuovi giochi PS4 e PS5 di settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/09/2025
logo del PlayStation Plus

Da oggi sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di settembre aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con gli abbonati al servizio di Sony che quindi da ora possono scaricarli e giocarli senza costi aggiuntivi fintanto che rimarranno all'interno del servizio.

La selezioni di titoli proposta da Sony per questo mese magari non includerà tantissimi nomi famosi, ma sicuramente è variegata e include alcuni giochi interessanti. Tra le novità spicca ovviamente WWE 2K25, l'ultimo capitolo della serie a base di wrestling e match al cardiopalma di 2K. I fan della serie Persona potrebbero trovare interessante Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico del quinto capitolo caratterizzato da un sistema di combattimento a turni ragionato dove sarà indispensabile valutare con attenzione ogni mossa in campo di alleati e nemici. Degni di nota anche The Invincible, l'avventura sci-fi basata sul romanzo del 1964 di Stanisław Lem, e Crow Country, un survival horror ispirato ai classici del genere e con uno stile che si rifà al super deformed dell'era PS1.

Tutti i giochi di settembre di PS Plus Extra e Premium

Se vi siete persi l'annuncio della scorsa settimana, abbiamo elencato tutti i nuovi giochi disponibili da oggi per iscritti a Extra e Premium di seguito. PlayStation Plus Extra (disponibili anche per gli iscritti a Premium)

  • WWE 2K25 - PS5, PS4
  • Persona 5 Tactica - PS5, PS4
  • Green Hell - PS5, PS4
  • Fate/Samurai Remnant - PS5, PS4
  • Crow Country - PS5, PS4
  • The Invincible - PS5
  • Conscript - PS5
PlayStation Premium

  • Legacy of Kain: Defiance - PS5, PS4

Che ne pensate della selezione di questo mese? C'è qualche gioco che vi interessa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

#PlayStation Plus
Segnalazione Errore
