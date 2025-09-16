Disponibili i giochi PS4 e PS5 di settembre del PlayStation Plus Extra e Premium

Da oggi sono disponibili i nuovi giochi per PS4 e PS5 di settembre aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con gli abbonati al servizio di Sony che quindi da ora possono scaricarli e giocarli senza costi aggiuntivi fintanto che rimarranno all'interno del servizio.

La selezioni di titoli proposta da Sony per questo mese magari non includerà tantissimi nomi famosi, ma sicuramente è variegata e include alcuni giochi interessanti. Tra le novità spicca ovviamente WWE 2K25, l'ultimo capitolo della serie a base di wrestling e match al cardiopalma di 2K. I fan della serie Persona potrebbero trovare interessante Persona 5 Tactica, lo spin-off strategico del quinto capitolo caratterizzato da un sistema di combattimento a turni ragionato dove sarà indispensabile valutare con attenzione ogni mossa in campo di alleati e nemici. Degni di nota anche The Invincible, l'avventura sci-fi basata sul romanzo del 1964 di Stanisław Lem, e Crow Country, un survival horror ispirato ai classici del genere e con uno stile che si rifà al super deformed dell'era PS1.