Su PlayStation Store partono le Avventure Autunnali, con tanti sconti sui giochi PS5 e PS4

Su PlayStation Store sono partite le Avventure Autunnali, una nuova promozione con tanti sconti sui giochi PS5 e PS4, di cui potremo approfittare fino al 24 settembre. In attesa dell'immancabile approfondimento, quali sono i titoli più interessanti in offerta?

Si comincia da Baldur's Gate 3, lo straordinario RPG sviluppato da Larian Studios che ha coinvolto ed emozionato milioni di giocatori, e che è disponibile al prezzo più basso finora su PS Store, ovverosia 52,49€ anziché 69,99€, con una riduzione pari al 25% che potrebbe senz'altro spingervi verso questo importante recupero.

La prima offerta in assoluto per Spit Fiction è modesta, appena un 10% di sconto per portarsi a casa l'avventura di Hazelight Studios, che viene via a 44,99€ anziché 49,99€; ma magari avevate già pensato di acquistarla e risparmiare qualche euro non potrà che farvi felici.

Restando sempre nell'ambito delle Avventure Autunnali, c'è l'interessante Watch Dogs Legion che viene proposto con una clamorosa riduzione del 90%: l'ultimo capitolo della serie Ubisoft può essere vostro a soli 6,99€ anziché 69,99€.