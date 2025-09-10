PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5: pronti, partenza, si gioca!

"Pronti, partenza, si gioca!" Non c'è dubbio che il titolo della nuova promozione disponibile su PlayStation Store sia entusiasmante, e dando un'occhiata alle offerte sui giochi PS4 e PS5 è possibile capire il motivo di tanta allegria. Ci sono infatti tanti sconti inediti su titoli anche molto recenti, ma solo per poche ore ancora: l'iniziativa terminerà nella notte fra il 10 e l'11 settembre.
Bando alle ciance, dunque: quali sono gli affari da non perdere? Anche stavolta abbiamo preparato per voi una piccola lista della spesa, con i dettagli relativi a ogni prodotto in promo (si parla di riduzioni fino al 75%) e l'immancabile collegamento alla recensione per saperne di più e valutare al meglio l'eventuale acquisto. Partiamo.
Ready or Not
Capace di vendere oltre tre milioni di copie nel giro di poche settimane, Ready or Not si pone senza dubbio come l'attuale sparatutto di riferimento per gli appassionati di infiltrazioni tattiche. Avevate pensato di comprarlo? Be', allora sarete felici di sapere che il titolo di Void Interactive è alla sua prima offerta in assoluto su PlayStation Store, con uno sconto del 20% che porta il prezzo a 39,99€ anziché 49,99€.
Come diciamo spesso, non si tratta di una riduzione mostruosa ma per un gioco così recente, che era già stato portato su PS5 a una cifra tutt'altro che esagerata, potrebbe fare la differenza e spingere gli scettici a catapultarsi nei coinvolgenti scontri a fuoco che vedranno impegnata la nostra squadra di agenti SWAT contro le bande criminali di Los Suenos.
Caratterizzato da un arsenale autentico e da scenari che si ispirano a luoghi reali, lo sparatutto mette in campo un gameplay che richiede precisione, rapidità di esecuzione e una pianificazione attenta anche ai dettagli, mentre insieme ad altri giocatori in modalità cooperativa tenteremo di neutralizzare minacce armate e salvare la vita di eventuali ostaggi.
Fra le tante peculiarità, di cui abbiamo avuto modo di parlare anche nella recensione di Ready or Not, spicca il sistema di decisioni che produce conseguenze concrete, andando ad aumentare ulteriormente la pressione nel corso di ogni incarico. Come se l'abilità e la tenacia degli avversari non fosse abbastanza.
Hogwarts Legacy
Mentre arrivano le prime notizie sulle riprese dell'attesa serie televisiva di Harry Potter, Hogwarts Legacy tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store: appena 14,99€ anziché 74,99€, per un risparmio che raggiunge l'80% (ma come, gli sconti della promozione non arrivavano al 75%?) e rende irrinunciabile l'acquisto del brillante tie-in firmato Avalanche Software.
Se infatti siete fan del Wizarding World creato da J.K. Rowling, questo gioco potrebbe rappresentare un sogno che si avvera, catapultandovi in un ampio mondo aperto che include la celebre Scuola di Magia e Stregoneria con le sue magnifiche sale, i suoi tanti segreti, gli studenti e gli insegnanti che la popolano; e alcuni scenari esterni collocati nei dintorni, anch'essi carichi di fascino e opportunità.
Avete letto la nostra recensione di Hogwarts Legacy? Be', allora saprete che durante la campagna, ambientata nel 1800, seguiremo le vicende di uno studente che viene ammesso ai corsi del quinto anno di Hogwarts e si ritrova ad avere a che fare con tutti i momenti più iconici per gli appassionati di Harry Potter, dalla Cerimonia dello Smistamento alla scelta della bacchetta.
Allo stesso tempo, tuttavia, dovrà indagare insieme al suo tutore, il professor Fig, sui piani di un goblin malvagio che sta provando a risvegliare una magia antica e oscura, che potrebbe minacciare l'esistenza del mondo intero: fra combattimenti a base di incantesimi, sessioni di volo sulla scopa e tanti luoghi da esplorare, riusciremo a portare a termine questa missione?
Warhammer 40.000: Space Marine 2
Anche Warhammer 40.000: Space Marine 2 tocca la sua cifra più bassa finora su PS Store: disponibile a 34,99€ anziché 69,99€, l'eccellente sparatutto in terza persona ambientato nell'oscuro universo di Warhammer 40K può essere vostro esattamente a metà prezzo, in concomitanza con gli aggiornamenti che hanno ulteriormente arricchito il pacchetto.
Oltre infatti alla spettacolare campagna, che vede il ritorno di Demetrian Titus dopo gli eventi del primo capitolo, avremo la possibilità di cimentarci con missioni prettamente cooperative, con un interessante multiplayer competitivo e con la nuova modalità Assedio aggiunta da Saber Interactive, che introduce finalmente una coinvolgente orda a ondate.
Volete saperne di più? Date un'occhiata alla recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2.
Assassin's Creed Shadows
Per la terza volta in offerta su PlayStation Store, ma stavolta al prezzo più basso mai raggiunto, Assassin's Creed Shadows vi offre un viaggio di sola andata per il Giappone feudale a una cifra decisamente accessibile, 53,59€ anziché 79,99€, che si traduce in una riduzione del 33%. È questo lo sconto che stavate aspettando per recuperare la storia di Naoe e Yasuke?
Uniti nella lotta contro le ingiustizie di un'epoca fatta di sanguinosi conflitti, i due protagonisti del gioco Ubisoft possiedono caratteristiche e abilità diametralmente opposte: la ragazza è una shinobi silenziosa e letale, che può introdursi di soppiatto negli insediamenti nemici, mentre l'uomo è una montagna che cammina e affronta gli avversari rigorosamente a viso aperto.
Qui trovate la nostra recensione di Assassin's Creed Shadows.
LEGO Horizon Adventures
Siete appassionati sia del mondo di Horizon che dei celebri mattoncini di plastica? Allora LEGO Horizon Adventures è proprio l'esperienza che fa per voi, e grazie alle nuove offerte potrete portarvela a casa a metà prezzo: 34,99€ anziché 69,99€. Insomma, se eravate curiosi di vedere come se la cava Aloy in versione LEGO, ecco la vostra opportunità.
Pur non essendo una produzione targata TT Games, il gioco si muove con disinvoltura tanto sul piano narrativo quanto su quello strutturale e del gameplay, consegnandoci un impianto molto piacevole, una grafica davvero notevole e un sistema di combattimento decisamente non banale, che richiede prontezza e abilità per concludere gli scontri vittoriosi.
Giochi a meno di 10 euro
Già che ci siamo, facciamo anche una rapida carrellata con alcuni dei giochi più interessanti del PlayStation Store che possono essere vostri per meno di 10 euro. Come il controverso Unknown 9: Awakening, l'action adventure con protagonista Anya Chalotra che non si è esattamente distinto per le sue qualità, ma che potreste voler recuperare anche solo per curiosità a 9,99€ anziché 49,99€.
Restando in tema, The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ non è magari una grande novità, ma si tratta pur sempre di un'offerta straordinariamente interessante, specie alla luce degli aggiornamenti che il gioco di CD Projekt RED ha ricevuto negli ultimi tempi, aggiungendo il supporto a PS5 e tanti miglioramenti sia tecnici che di gameplay.
Resident Evil Requiem uscirà solo il prossimo febbraio, ma grazie alle offerte del PlayStation Store potete recuperare i precedenti capitoli della serie Capcom a cifre estremamente basse: Resident Evil Village a 9,99€ anziché 39,99€, Resident Evil 7 biohazard a 7,99€ anziché 19,99€, Resident Evil 2 a 9,99€ anziché 39,99€ e Resident Evil 3 a 9,99€ anziché 39,99€.
Molto interessanti anche la Royal Edition di Kingdom Come: Deliverance a 7,99€ anziché 39,99€, Mafia: Definitive Edition a 5,99€ anziché 39,99€ e Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ anziché 69,99€.