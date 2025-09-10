PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5: pronti, partenza, si gioca!

"Pronti, partenza, si gioca!" Non c'è dubbio che il titolo della nuova promozione disponibile su PlayStation Store sia entusiasmante, e dando un'occhiata alle offerte sui giochi PS4 e PS5 è possibile capire il motivo di tanta allegria. Ci sono infatti tanti sconti inediti su titoli anche molto recenti, ma solo per poche ore ancora: l'iniziativa terminerà nella notte fra il 10 e l'11 settembre.

Bando alle ciance, dunque: quali sono gli affari da non perdere? Anche stavolta abbiamo preparato per voi una piccola lista della spesa, con i dettagli relativi a ogni prodotto in promo (si parla di riduzioni fino al 75%) e l'immancabile collegamento alla recensione per saperne di più e valutare al meglio l'eventuale acquisto. Partiamo.