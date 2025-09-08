Ready or Not è un successo su console: annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto su PS5 e Xbox Series

Dopo gli ottimi risultati raggiunti su PC, Ready or Not si conferma un successo anche su console, dove ha appena superato i 3 milioni di copie vendute, dimostrando che lo sparatutto tattico di Void Interactive funziona molto bene anche su PS5 e Xbox Series X|S.

D'altra parte, il gioco era già partito benissimo e prometteva dunque di raggiungere ottimi livelli: aveva venduto 1 milione di copie nel giro dei primi quattro giorni e aveva poi raggiunto i 2 milioni entro il primo mese dal lancio.

Ora, a meno di due mesi dall'uscita su PS5 e Xbox Series X|S, arriva dal team la conferma che il gioco è arrivato a tre milioni, dimostrando una notevole costanza nelle vendite, anche considerando il periodo estivo.