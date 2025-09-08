Ready or Not è un successo su console: annunciato il nuovo traguardo di vendite raggiunto su PS5 e Xbox Series

Dopo gli ottimi risultati raggiunti su PC, Ready or Not si conferma un successo anche su console, dove ha appena superato i 3 milioni di copie vendute, dimostrando che lo sparatutto tattico di Void Interactive funziona molto bene anche su PS5 e Xbox Series X|S.
D'altra parte, il gioco era già partito benissimo e prometteva dunque di raggiungere ottimi livelli: aveva venduto 1 milione di copie nel giro dei primi quattro giorni e aveva poi raggiunto i 2 milioni entro il primo mese dal lancio.
Ora, a meno di due mesi dall'uscita su PS5 e Xbox Series X|S, arriva dal team la conferma che il gioco è arrivato a tre milioni, dimostrando una notevole costanza nelle vendite, anche considerando il periodo estivo.
13 milioni di agenti SWAT
In base a quanto riferito da Void Interactive, Ready or Not conta ora 13 milioni di giocatori registrati in totale, cosa che fa pensare che la grande maggioranza degli utenti sia ancora su PC, dove i giocatori sembrano aggirarsi sui 10 milioni, addirittura.
È evidente che la formula da sparatutto tattico con ambientazione militare moderna e realistica funziona ancora decisamente bene, soprattutto se in effetti si basa su una meccanica di gioco ben costruita.
Ready or Not ci pone nei panni di vari agenti di squadre SWAT delle forze dell'ordine nella fittizia città di Los Sueños, che sta attraversando una forte crisi a causa di un'enorme ondata di criminalità violenta per le strade.
Gli agenti della Los Sueños Police Department (LSPD) devono dunque prendere parte a diverse missioni contro criminali e terroristi, mettendo in scena situazioni alquanto varie con una riproduzione piuttosto realistica delle tattiche e delle armi utilizzate da agenti in situazioni del genere.