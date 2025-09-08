UFL su PC ha un periodo di uscita: il gioco di calcio gratuito è piuttosto vicino

Dopo l'arrivo su console si erano un po' perse le tracce di altre versioni, ma UFL ha ora un periodo di uscita più definito su PC, e il nuovo gioco di calcio gratuito è piuttosto vicino, considerando che l'intenzione degli sviluppatori è lanciarlo su Windows tra novembre e dicembre, più probabilmente a novembre 2025.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, dunque, ma Strikerz e XTEN Limited hanno quantomeno stabilito una finestra di lancio che stringe un po' il cerchio intorno al periodo previsto per l'arrivo del gioco su PC: "Molto probabilmente avverrà a novembre, ma non posso essere troppo preciso perché non siamo ancora pronti", ha spiegato il CEO Eugene Nashilov, "Ci stiamo lavorando e lo stiamo ultimando".

La versione PC di UFL ha già attraversato dei periodi di test nei mesi scorsi, che hanno portato a risultati convincenti, e considerando che il gioco è già disponibile su console il grosso del lavoro dovrebbe essere fatto.