UFL su PC ha un periodo di uscita: il gioco di calcio gratuito è piuttosto vicino

Dopo l'arrivo su console si erano un po' perse le tracce di altre versioni, ma UFL ha ora un periodo di uscita più definito su PC, e il nuovo gioco di calcio gratuito è piuttosto vicino, considerando che l'intenzione degli sviluppatori è lanciarlo su Windows tra novembre e dicembre, più probabilmente a novembre 2025.
Non c'è ancora una data di uscita precisa, dunque, ma Strikerz e XTEN Limited hanno quantomeno stabilito una finestra di lancio che stringe un po' il cerchio intorno al periodo previsto per l'arrivo del gioco su PC: "Molto probabilmente avverrà a novembre, ma non posso essere troppo preciso perché non siamo ancora pronti", ha spiegato il CEO Eugene Nashilov, "Ci stiamo lavorando e lo stiamo ultimando".
La versione PC di UFL ha già attraversato dei periodi di test nei mesi scorsi, che hanno portato a risultati convincenti, e considerando che il gioco è già disponibile su console il grosso del lavoro dovrebbe essere fatto.
Ultimi ritocchi prima del lancio su PC
Per quanto riguarda la versione PC, le fasi di test avevano fatto emergere alcune imperfezioni tecniche da risolvere per UFL, ed è probabilmente su queste che si è svolto gran parte del lavoro in questi mesi, ma a questo punto il team dovrebbe essere a buon punto.
Nonostante il tempo aggiuntivo passato sulla versione PC, UFL non avrà il multiplayer cross-platform al lancio, e non sembra che verrà aggiunto in seguito all'uscita, considerando che il team ha già riferito di non avere in programma tale implementazione.
Dopo il grande interesse generato prima dell'uscita su PS5 e Xbox Series X|S, UFL non ha poi fatto molto parlare di sé in seguito al lancio, nonostante si tratti di una proposta davvero molto interessante in quanto rappresenta finalmente una nuova alternativa al monopolio di EA FC.