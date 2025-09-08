OpenAI, previsione shock: brucerà 115 miliardi di dollari entro il 2029

OpenAI avrebbe aggiornato le proprie proiezioni finanziarie con una previsione che fa rumore: 115 miliardi di dollari di spese cumulative entro il 2029 , circa 80 miliardi in più rispetto alle stime precedenti. Già nel 2025 l'azienda prevede di bruciare oltre 8 miliardi di dollari, un miliardo e mezzo in più rispetto alle stime di inizio anno.

Server, chip e data center: la corsa ai costi

Gran parte di queste spese deriva dall'enorme fabbisogno di calcolo per alimentare ChatGPT e i futuri modelli generativi. OpenAI è oggi uno dei principali "affittuari" di server cloud al mondo, ma sta cercando di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni. L'azienda punta infatti a produrre chip proprietari già dal prossimo anno, in partnership con Broadcom, da utilizzare internamente nei propri data center.

Per sostenere la crescita, OpenAI ha ampliato le collaborazioni con i colossi del settore. A luglio ha rafforzato la partnership con Oracle, con un piano da 4,5 gigawatt di capacità di data center, parte del maxi-progetto Stargate da 500 miliardi e 10 gigawatt che coinvolge anche SoftBank. In parallelo, OpenAI ha aggiunto Google Cloud ai suoi fornitori di calcolo, affiancando così Microsoft e Oracle.