LEGO lancia il controller Sega Genesis da costruire: è un "regalo" esclusivo, vediamo come ottenerlo

Alla fine è davvero comparso il controller Sega Genesis fatto di LEGO, ma a quanto pare non può essere acquistato normalmente: si tratta infatti di un esclusivo "regalo" per chi raggiunge una certa somma di acquisti sullo store ufficiale della compagnia.
Questo sembra anche mettere a tacere le voci di corridoio sulla possibilità che vi sia un'altra console classica fatta di LEGO in arrivo: le prime immagini trapelate del controller facevano infatti pensare a un teaser sul lancio di un Sega Mega Drive di LEGO, in maniera simile a quanto avevamo visto con NES e Game Boy, invece si tratta evidentemente solo del controller.
Inoltre, non è un prodotto da acquistare, ma un regalo protagonista di una promozione che lo renderà in effetti ancora più esclusivo, anche perché non è facilissimo da ottenere.
Un omaggio a chi acquista (tanto) sullo store
Per ricevere questo simpatico omaggio è infatti necessario spendere almeno 130€ in prodotti sul LEGO Store, cosa non difficilissima considerando i prezzi dei giocattoli in questione, ma nemmeno propriamente accessibile a tutti.
Il set in regalo sarà peraltro disponibile solo da oggi fino al 17 settembre, dunque avete poco più di una settimana per tentare di accaparrarvi il controller di LEGO in questione, nel caso abbiate in programma di fare acquisti piuttosto costosi sullo store.
Curiosamente, il controller sembra sia griffato Sega Genesis anche in Europa, visto che così compare sulla sezione italiana del negozio online di LEGO, nonostante si tratti del nome americano della console. Dalle nostre parti, ovviamente, è nota come Sega Mega Drive, ma sembra che in questo caso venga mantenuto il nome d'oltreoceano.
Da notare che la pagina ufficiale del prodotto segnala il prezzo di 19,99€ "cancellato", facendo pensare che il set possa anche essere messo in vendita a quel prezzo, forse una volta terminata la promozione.
Si tratta di un set da costruzione composto da 260 pezzi che nella parte frontale riproduce fedelmente il design del controller originale di Sega, mentre sul retro mostra una scena ispirata al celebre livello Zone Green Hill di Sonic the Hedgehog.