LEGO lancia il controller Sega Genesis da costruire: è un "regalo" esclusivo, vediamo come ottenerlo

Alla fine è davvero comparso il controller Sega Genesis fatto di LEGO, ma a quanto pare non può essere acquistato normalmente: si tratta infatti di un esclusivo "regalo" per chi raggiunge una certa somma di acquisti sullo store ufficiale della compagnia.

Questo sembra anche mettere a tacere le voci di corridoio sulla possibilità che vi sia un'altra console classica fatta di LEGO in arrivo: le prime immagini trapelate del controller facevano infatti pensare a un teaser sul lancio di un Sega Mega Drive di LEGO, in maniera simile a quanto avevamo visto con NES e Game Boy, invece si tratta evidentemente solo del controller.

Inoltre, non è un prodotto da acquistare, ma un regalo protagonista di una promozione che lo renderà in effetti ancora più esclusivo, anche perché non è facilissimo da ottenere.