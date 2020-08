LEGO Nintendo Entertainment System: la console nasconde un brillante easter egg

Il bellissimo set LEGO Nintendo Entertainment System, uscito ieri in edizione limitata in tutto il mondo, nasconde un brillante easter egg all'interno della meravigliosa riproduzione della console a 8-bit di Nintendo. Sollevando il vano posteriore della console, infatti, si potrà trovare una riproduzione del livello 1-2 di Super Mario Bros.

Non lo neghiamo: troviamo il set LEGO Nintendo Entertainment System bellissimo e stiamo provando a convincere fidanzate, mogli, madri e lettori di Multiplayer.it a regalarcelo. Si tratta di una curata riproduzione della console a 8-bit di Nintendo, con tanto di vano per le cartucce, gamepad e un televisore a tubo catodico al quale collegarla.

Non solo, all'interno della riproduzione della TV c'è un diorama che è possibile muovere nel quale si vede Super Mario superare in maniera automatica il livello proposto. Un incredibile mix tra ingegneria danese, arte e passione nerd che potete vedere in azione in questa notizia sulla data di uscita del LEGO Nintendo Entertainment System.

Detto questo, i fortunati che lo hanno già tra le mani, come i colleghi di IGN US, montando il LEGO NES hanno potuto scoprire anche un easter egg davvero brillante che non era possibile conoscere fino a questo momento. Sollevando il coperchio posteriore della console si potrà vedere una riproduzione del livello 1-2 proprio di Super Mario Bros.

Potete vedere l'easter egg nel video qui sotto al minuto 6:00 circa. Cosa ne pensate? Sapevate che per il lancio del gioco LEGO Italia e Trenitalia hanno creato un treno speciale di LEGO Super Mario?