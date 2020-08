Super Mario: Trenitalia vara il Treno Ufficiale LEGO Super Mario

Trenitalia e The LEGO Group hanno collaborato per il lancio del set LEGO Super Mario, l'attesa fusione tra l'icona giapponese di Nintendo e i mattoncini danesi. Il risultato è un intero un treno regionale tappezzato di immagini e foto dell'idraulico italiano ribattezzato Treno Ufficiale LEGO Super Mario.

Per festeggiare l'arrivo di LEGO Super Mario nei negozi, oltre che del bellissimo LEGO Nintendo Entertainment System, le compagnie hanno organizzato un'iniziativa molto speciale. Potrebbe, infatti, capitare di incrociare un treno completamente brandizzato LEGO Super Mario con il celebre idraulico, Bowser e persino Joshi (non ce ne vogliate, ma il simpatico dinosauro viene chiamato in questo modo sul sito ufficiale Trenitalia) a ricoprire carrozze e locomotori.

Ecco la descrizione dell'iniziativa: "Il Treno Ufficiale LEGO Super Mario si distingue per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo LEGO Super Mario: non solo l'idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba. LEGO Super Mario arriva dunque nella Capitale a bordo del nostro treno, per annunciarti le iniziative per i più piccoli come la PROMO Junior e un concorso dal prossimo autunno per premiare le persone che viaggiano con noi tutti i giorni."

I treni coinvolti, al momento sono i regionali "Rock", i nuovi convogli doppio piano di Trenitalia. Quando questi treni arriveranno in stazione saranno accolti dai suoni e dai jingle della serie. Una collaborazione che ha portato ad aprire un negozio ufficiale LEGO nella stazione Termini. Questa sembra, oltretutto, la prima iniziativa che vedrà LEGO Italia e Trenitalia collaborare e nei prossimi mesi si potranno vedere ulteriori frutti di questa collaborazione.

Cosa ve ne pare di questa iniziativa?