Microsoft Flight Simulator: trailer degli aeroporti e degli aerei fatti a mano

In Microsoft Flight Simulator non tutti gli aerei e gli aeroporti sono uguali. Alcuni sono stati creati in maniera standard, altri sono stati fatti a mano dagli artisti di Asobo Studios. Questo trailer esalta il loro lavoro certosino.

Questa differenza è valida soprattutto per quanto riguarda gli aeroporti. È vero che in Microsoft Flight Simulator sono presenti tutti quelli del mondo, ma questi sono stati ricostruiti in maniera semi-automatica grazie ai rilievi fatti per le mappe di Bing elaborati da speciali software creati dallo studio francese.

Gli altri, circa 80, possono contare su di una cura molto superiore, che possiamo ammirare nel trailer qui sopra. La presenza o meno di questi aeroporti è quello che differenzia le diverse edizioni di Microsoft Flight Simulator.

Nel giorni scorsi abbiamo pubblicato un provato dell'alpha di Microsoft Flight Simulator, mentre Digital Foundry sostiene che il gioco sia strabiliante.

Voi lo comprerete?