Microsoft Flight Simulator conterrà quasi tutti gli aeroporti, Microsoft chiarisce

Microsoft Flight Simulator ha finalmente una data di uscita e arriverà il 18 agosto 2020 su PC anche direttamente all'interno di Xbox Game Pass per PC, ma si è creata forse un po' di confusione riguardante la quantità di aeroporti presenti, viste le caratteristiche annunciate sulle varie edizioni speciali, pertanto Microsoft ha chiarito che il gioco anche in edizione standard conterrà comunque praticamente tutti gli aeroporti esistenti nel mondo.

Microsoft Flight Simulator avrà dunque circa 37.000 aeroporti riprodotti nel gioco, ovvero la quasi totalità di quelli realmente esistenti, in qualsiasi edizione, anche nella standard che potrà essere scaricata gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass per PC. Ci saranno tuttavia delle differenze specifiche per quanto riguarda i 30, 35 o 40 aeroporti che sono stati annunciati rispettivamente per le edizioni Standard, Deluxe e Premium Deluxe, come riferito ieri con la data di uscita del gioco.

"Microsoft Flight Simulator include quasi tutti gli aeroporti esistenti al mondo che sono rappresentati con le Bing Map, ovvero circa 37.000", ha spiegato un portavoce di Microsoft a Eurogamer.net. "Tuttavia, tra questi 37.000 aeroporti, ne abbiamo specificamente rielaborato a mano 40 (a seconda delle edizioni sono 30 per la Standard, 35 per la Deluxe e 40 per la Premium Deluxe) per un'esperienza ancora più realistica e immersiva nella simulazione".

Questo significa che sarà comunque possibile partire e atterrare da qualsiasi aeroporto presente realmente nel mondo, ma di tutti questi ce ne sono 40 che sono stati elaborati in maniera particolarmente precisa.

Non è ancora del tutto chiaro quali siano le differenze specifiche tra gli aeroporti standard e i premium ma si tratta probabilmente di livelli diversi di dettaglio della grafica. In base a quanto riferito in precedenza, tutti gli aeroporti presenti sono stati costruiti attraverso un processo in tre fasi: una prima costruzione logica degli elementi in base alle mappe aeree di Bing con l'elaborazione manuale del perimetro dell'aeroporto con la definizione delle piste principali e secondarie, poi la definizione degli elementi di superficie e infine il post-processing applicato attraverso algoritmi.

Le versioni Premium avranno probabilmente un ulteriore strato di elaborazione effettuata manualmente da Asobo Studio che li renderà più realistici e particolareggiati. Nel frattempo, ricordiamo che la closed beta sta per partire a fine luglio.