Fragments of Life: su iOS e Android la toccante storia di una giovane malata di leucemia

Fragments of Life è la toccante storia di una giovane tredicenne malata di Leucemia Linfoblastica Acuta in arrivo su iOS e Android. Il gioco è sviluppato in collaborazione con il consorzio europeo Restore, formato da ospedali, aziende e centri di ricerca riunitisi per accelerare la disponibilità di Terapie Mediche Avanzate volte a migliorare le vite individuali dei pazienti ed in generale la nostra società. Lo scopo del progetto è creare un videogioco per raggiungere e sensibilizzare nuovi pubblici verso le cure terapeutiche avanzate in ambito medico.

Disponibile nelle prossime settimane gratuitamente su App Store e Google Play in italiano ed inglese (al momento non sono ancora disponibili i link per il download), Fragments of Life segue la vita di Ella colpita a soli 13 anni da Leucemia Linfoblastica Acuta.

Si tratta, quindi, di una intimistica esperienza interattiva che scava i sentimenti più profondi dell'animo umano portandoci a scoprire gioie, speranze, dolori, primi amori ed amicizie della giovane Ella. Una diagnosi, il ciclo di cure, la recidiva ed il trattamento finale con la terapia cellulare CAR-T, esempio prominente di svolta nella ricerca medica, diventano lo sfondo di dieci intensi anni di vita che il giocatore dovrà ricostruire.

Hans-Dieter Volk, coordinatore di RESTORE, spiega: "Per noi scienziati, le terapie avanzate sono affascinanti sia come entità biologiche, sia per il modo in cui stanno iniziando a cambiare il panorama delle cure mediche. Ci aspettiamo che abbiano un grande impatto sugli individui e sulla società. Crediamo che comunicare questa nuova frontiera a tutti ed entusiasmare il grande pubblico sulle Terapie Avanzate sia un compito essenziale per RESTORE. Con Fragments of Life speriamo di educare una nuova generazione di giovani e di ispirarli a saperne di più!"

Ambientato nella cameretta della protagonista Ella, il gioco racconta la sua vita attraverso 60 fotografie disegnate a mano. Ogni foto è un frammento di vita e spetterà al giocatore riordinarlo secondo l'ordine in cui si svolsero gli eventi indagando su ciascuna foto attraverso funzionalità come lo zoom, l'accesso agli approfondimenti correlati e grazie alla possibilità di appuntarsi note e rispondere alle domande di Ella sulla propria vita.

Dr. Pier Maria Fornasari, a capo Regen Health Solution, è convinto che "Imparare giocando è una modalità incredibile per trasferire conoscenze, informazioni e formazione ai più giovani su temi importanti come quelli connessi alla salute. Fragments of Life è un innovativo strumento educativo per raccontare le nuove terapie avanzate in ambito medico; in un'epoca dominata dalle fake news trasmesse sui social e dalle false speranze promosse da chi ha interessi fraudolenti, questa esperienza digitale diventa uno straordinario strumento scientifico per informare giocando".

L'ideazione e sviluppo di Fragments of Life è stata affidata al game designer Fabio Viola, già noto per operazioni come Father and Son (oltre 4 milioni di download per il videogioco ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e A Life in Music (primo videogioco al mondo prodotto da un teatro, il Regio Di Parma). Con lui il team di Mobile Idea srl composto da illustratori, screenwriter, designer, programmatori e musicisti.

"E' una grande responsabilità utilizzare il linguaggio del videogioco per raccontare un tema complesso come la leucemia," ha dichiarato Fabio Viola. "Abbiamo concepito una storia interattiva in cui la componente di entertainment si mescola con la ricerca scientifica per essere fruibile da un ampio pubblico internazionale".