Pokémon Spada e Scudo, Fabia e Azzurra prendono vita in due cosplay eccezionali

I cosplay dedicati al franchise dei Pokémon e in particolare a Pokémon Spada e Scudo non invadono il web con la stessa frequenza dei costumi a tema Dragon Ball, One Piece, The Witcher 3 e compagnia; quando però arrivano, sono davvero eccezionali. Come quelli che vi mostriamo oggi, che riportano al centro dell'attenzione Fabia e Azzurra.

Fabia e Azzurra (anche note come Bea e Nessa nelle versioni inglesi di Pokémon Spada e Scudo) sono due Capipalestra della nuova regione di Galar, possiedono rispettivamente mostriciattoli di tipo Lotta e Acqua. La cosplayer Alyssa D. Silos ha deciso di celebrare entrambe, in compagnia della cugina. Il risultato francamente è straordinario, eccezionale: i cosplay sembrano portare in via i due personaggi in questione. Non vi sono praticamente aspetti fuori posto, come state per vedere.

Cosa ne pensate del risultato? Ecco i cosplay in una pratica immagine.