Dead by Daylight annunciato per Google Stadia con un trailer, in anticipo sullo Stadia Connect di oggi

Dead by Daylight è stato praticamente annunciato su Google Stadia con questo nuovo trailer di presentazione specificamente dedicato a questa nuova versione, evidentemente emerso in anticipo rispetto al previsto, considerando che lo Stadia Connect previsto per oggi non è ancora iniziato.

In ogni caso, possiamo prendere la questione per ufficiale, visto che il trailer proviene proprio dal canale del gioco: Dead by Daylight arriverà dunque a settembre 2020 su Google Stadia, portando con sé tutti i contenuti aggiuntivi che si sono accumulati finora sulle altre piattaforme, dunque arrivando fino al DLC Silent Hill Chapter e comprendendo i precedenti come quello su Stranger Things.

Come aggiunta specifica per la versione Google Stadia, su questa piattaforma Dead by Daylight sfrutterà il crowd play e il crowd choice, ovvero dei sistemi di interazione che consentono a coloro che fanno da spettatori alla partita in streaming di prendere parte al gioco influenzando le scelte su mappe e personaggi e sulla composizione delle partite.

Questa caratteristica, peraltro, fa pensare a un possibili annunci in arrivo sull'integrazione con YouTube, cosa che peraltro era stata annunciata già all'epoca della presentazione del servizio ma che ancora non si è concretizzata, come la possibilità di avviare un gioco in streaming partendo direttamente da una trasmissione in video di tale titolo. Quest'ultima possibilità dovrebbe peraltro far parte di Project xCloud con la nuova partnership stipulata con Facebook Gaming, dunque è lecito aspettarsi un'estensione in questo senso anche a Google Stadia.