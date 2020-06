Dead By Daylight: un trailer annuncia la disponibilità del DLC Silent Hill Chapter

Disponibile il DLC Silent Hill Chapter per Dead By Daylight, come annunciato dallo sviluppatore Behaviour Interactive, che per l'occasione ha rilasciato un nuovo trailer del gioco che potete trovare in testa alla notizia.

Silent Hill Chapter costa 6,99€ e aggiunge a Dead By Daylight molti contenuti legati al franchise Silent Hill, con l'ovvio beneplacito di Konami. Tra i contenuti spiccano il Boia, un nuovo killer, e Cheryl Mason, un nuova sopravvissuta. C'è anche una nuova mappa, la scuola elementare di Midwich, e un nuovo amuleto universale: il Sigillo di Metatron.

Leggiamo altri dettagli su Silent Hill Chapter tratti dalla pagina Steam del DLC:

Il Boia

Boia sadico e spietato, Pyramid Head nutre un vero e proprio feticcio nell'infliggere dolore e sofferenza. Oberato del peso di un elmo d'acciaio e armato di un'enorme lama affilata, Pyramid Head vagava per i diabolici corridoi di Silent Hill, dedito a un compito che nessuno comprese mai appieno. Perfino i mostri si nascondono nell'oscurità per sfuggirgli, consci del fatto che chiunque lo incroci subisce le angherie più sfrenate. Terminato il suo incarico, quando i suoi servigi non furono più richiesti, si preparò per un lungo riposo... finché le sue abilità furono reclamate altrove. La nebbia che lo avvolse era in qualche modo diversa da quella a cui era abituato a Silent Hill, come se ogni strato contenesse gli impulsi nervosi di creature agitate che gli davano la caccia. In quell'istante, venne stipulato un patto mai esplicitato. La nube fluttuante era un invito al suo senso del dovere e al suo sadismo. Un invito che Pyramid Head, addentrandosi nella nebbia, accettò nuovamente.

Potere del Boia: Riti del Giudizio

Tieni premuto il pulsante del potere per attivarlo. Una volta attivato, muoviti in una direzione qualsiasi per tracciare una scia nel terreno. Rilascia il pulsante per terminare l'operazione. I sopravvissuti che varcano questa scia attiveranno l'Istinto del killer e verranno affetti dal Tormento. Il Boia può rinchiudere in una Gabbia della Redenzione i sopravvissuti in fin di vita affetti dal Tormento.

Il Boia presenta 3 nuove competenze.

Penitenza imposta

Chi si oppone al dovere subirà un giudizio inclemente. I sopravvissuti che ricevono un colpo di protezione subiscono l'effetto di Sconforto per 40/50/60 secondi.

Scia del Tormento

Guidi le tue vittime lungo un percorso di dolori e patimenti. Dopo aver preso a calci un generatore, diventi Impercettibile per 16/16/16 secondi. In questo frangente, l'aura gialla del generatore verrà rivelata a tutti i sopravvissuti. Questo effetto può essere innescato una volta ogni 80/70/60 secondi.

Morte certa

Coloro che vivono una vita intrecciata nelle tenebre sono destinati a soffrire insieme. Quando un sopravvissuto ne guarisce un altro per uno stato di salute almeno 32/32/32 metri dal killer, il sopravvissuto che guarisce urlerà, rivelando la propria posizione e attivando Morte certa per i prossimi 60/60/60 secondi. In questo lasso di tempo, il sopravvissuto subirà l'effetto di Ignaro quando si allontana di oltre 16/12/8 metri dal sopravvissuto guarito.

Cheryl Mason

Premurosa e impulsiva, Cheryl Mason, dapprima nota col nome di Heather, fece il possibile per ricostruirsi una vita dopo la tragica morte di Harry Mason, suo padre adottivo. Seppur liberatasi della setta religiosa che la perseguitava sin dalla nascita, il senso di colpa per la morte di suo padre non smise mai di attanagliarla, perseguitandola di notte sotto forma di orrendi incubi.

Per placare la sua coscienza, iniziò a prestare servizio volontario presso un centro di recupero per giovani con difficoltà. A distanza di tre mesi, superò l'addestramento a pieni voti e passò alla linea telefonica diretta senza alcuna supervisione. Ma nessun addestramento la istruì abbastanza da sapere come gestire la prima chiamata. Interferenze, nient'altro che interferenze. L'atmosfera si addensò al punto che dal pavimento si levò una coltre di fumo nero. A quel punto, udì la voce di una donna. Una voce che non avrebbe mai creduto di udire di nuovo. Perché tieni tanto a questo mondo corrotto? Sai bene che Dio è il solo a poterci salvare. Non poteva essere lei... Claudia era morta. All'improvviso, il mondo girò vorticosamente e lei crollò in ginocchio, nauseata. Un getto di bile le risalì l'esofago e vomitò a terra sangue ancora caldo. Poi il mondo le si fermò di colpo, così come aveva iniziato. Cheryl alzò lo sguardo e vide che era in un luogo diverso. Un luogo freddo, dove la speranza non esiste.

Cheryl presenta 3 nuove competenze.

Guardia spirituale

Hai superato insormontabili difficoltà e ne sei uscito più forte. Ricevi l'effetto di Tenacia per 4/6/8 secondi dopo essere stato curato o essere guarito dallo stato di fin di vita. Qualsiasi ferita che in questo frangente ti ridurrebbe in fin di vita applicherà invece l'effetto di Ferita profonda. Hai a disposizione 20/20/20 secondi per guarirti. Se subisci un colpo mentre hai l'effetto di Ferita profonda o se il timer scende a 0, finisci immediatamente nello stato di fin di vita. Se sei sotto l'effetto di una maledizione, puoi guarire completamente dallo stato di fin di vita.

Patto di sangue

È come se un tuo lato assopito si fosse risvegliato e senti di poter fare di tutto per aiutare gli altri. Quando tu o l'ossessione venite feriti, ciascuno di voi può vedere l'aura dell'altro. Dopo aver guarito l'ossessione o essere stato guarito dall'ossessione, entrambi ricevete il 7%/7%/7% di Fretta per 6/8/10 secondi. Riduce le probabilità di diventare l'ossessione. Se sei l'ossessione, questa competenza si disattiva.

Alleanza repressa

Essere preda di forze maligne è divenuta una consuetudine e hai iniziato a sfruttare la situazione a tuo vantaggio. Alleanza repressa si attiva dopo aver riparato i generatori per un totale di 80/70/60 secondi. Quando ripari un generatore mentre la competenza è attiva, premi il pulsante abilità attiva per invocare l'Entità e bloccare il generatore per 30/30/30 secondi. La competenza si disattiva. I generatori interessati verranno rivelati a tutti i sopravvissuti tramite un'aura bianca.

Nuova mappa: Scuola elementare Midwich

Per gli studenti maltrattati da insegnanti e compagni di classe, frequentare la scuola elementare Midwich era praticamente una tortura. La morsa dell'Ordine sulle energie sovrannaturali della città si faceva sempre più serrata e vi era una trasformazione in atto. I traumi infantili verificatisi all'interno di quell'edificio si manifestavano in una guisa macabra e contorta. Banchi e libri di scuola restano lì, in una sinistra contrapposizione con mura macchiate, catene arrugginite e cadaveri impiccati. L'idea che questo fosse un luogo di innocenza e apprendimento è ormai svanita da tempo.

Amuleto esclusivo

Il capitolo Silent Hill include un articolo esclusivo: il Sigillo di Metatron, un amuleto universale disponibile unicamente in questo DLC. Nota: questo articolo non è acquistabile separatamente.