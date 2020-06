Amazon porta Alexa in tutte le auto con Echo Auto, disponibile in Italia

Amazon ha lanciato oggi Echo Auto, ovvero un sistema in grado di dotare qualsiasi auto di Alexa, l'assistente virtuale ormai diffusa in molte case ma destinata, con questo sistema, ad essere presente anche sui veicoli.

In sostanza, si tratta di un dispositivo composto da otto microfoni associati alla tecnologia far field consentono di conversare con Alexa, anche a prescindere dai vari rumori di fondo tipici dello spostamento in auto. Il tutto a un prezzo anche non proprio sconvolgente, visto che si può acquistare il kit a € 59,99.

Echo Auto, il primo dispositivo Echo progettato per l'utilizzo su strada, è dunque disponibile da oggi su Amazon Italia a questo indirizzo, con spedizione di un giorno gratis per i clienti Amazon Prime.

"Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile" afferma Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices EU. "Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l'ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro - tutto questo usando semplicemente la loro voce".

In sostanza, Echo Auto è un dispositivo che si interfaccia allo smartphone e all'impianto audio dell'auto e serve in particolare per comunicare con Alexa anche al di là dei vari rumori che ci possono essere in auto grazie all'uso degli 8 microfoni.

Echo Auto viene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell'automobile e si connette all'impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth. Echo Auto si connette ad Alexa attraverso l'app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, offrendo accesso a molte funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro.

Con Echo Auto, basta chiedere ad Alexa di ascoltare il proprio notiziario quotidiano, di ascoltare un audiolibro di Audible e molto altro. Come ad esempio impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda e tutto questo mentre gli occhi restano incollati sulla strada.

Con decine di migliaia di Skill in continuo aumento, Alexa diventa sempre più intelligente. Le Skill sono come le app e consentono di fare sempre più cose, come riprodurre una musica rilassante o testare la propria conoscenza musicale. Basta chiedere: "Alexa, quali sono le migliori Skill?"