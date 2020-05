Amazon Alexa e dispositivi Echo: quattro luoghi della casa dove non dovrebbero stare

Avete appena acquistato un dispositivo Amazon Echo e naturalmente non vedete l'ora di posizionarlo in qualche luogo della vostra casa per cominciare ad utilizzare Amazon Alexa. Tutto nella norma, però fate attenzione: ecco quattro luoghi in cui non dovreste assolutamente posizionare il dispositivo. E ricordate che Amazon Echo di terza generazione è in super sconto su Amazon a 59 euro, attualmente (fino ad esaurimento scorte).

L'avviso arriva da un articolo di Cnet.com che, vuoi per questioni legate alla privacy, vuoi per la possibilità di danneggiare i dispositivi Amazon Echo e Amazon Alexa, ha consigliato alcune zone della propria abitazione in cui è sconsigliato anche solo lontanamente andare a pensare di posizionare l'oggetto in questione. Il bagno ad esempio: pensate ai germi che circolano in quell'area. Evitate almeno, se proprio, di collocarlo proprio accanto al WC, nel quale potrebbe accidentalmente cadere. Stesso discorso per vasca e lavandino: rischiereste di danneggiarlo seriamente.

Un altro consiglio utile: evitate di collocare il dispositivo Amazon Echo vicino ad un lavello, più in generale vicino all'acqua, o accanto ad una finestra. Anche qui: potrebbe cadere, e i danni sarebbero probabilmente irreparabili, sia che cada in acqua che dal terzo piano del vostro appartamento. Tra l'altro dalla finestra potrebbe essere oggetto di tiri scorretti da parte dei passanti o di malintenzionati ancora più abili, motivo in più per pensare ad un'altra collocazione.

Cnet.com consiglia infine di non collocare un dispositivo Amazon Alexa nei pressi della propria TV, a meno che ovviamente non stiate utilizzando Amazon Echo come speaker. Questo ragionamento parte dal presupposto che la TV sia collocata in un luogo dove abitualmente i possessori dell'oggetto tengono conversazioni importanti, che quest'ultimo potrebbe dunque iniziare a registrare, involontariamente o meno; e poi ovviamente interromperebbe la fruizione dei programmi televisivi con le sue risposte.

Ricapitoliamo quali sono i luoghi della casa dove non collocare Amazon Echo:

Bagno

Sul davanzale della finestra

Presso lavandini o vicino l'acqua

Accanto alla TV