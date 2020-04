Amazon Echo può diventare uno speaker per la TV, ecco come

Tutti sanno che il dispositivo Amazon Echo è ottimo per realizzare la propria smart home basata sull'assistente vocale Amazon Alexa. Pochi però sanno che sempre Amazon Echo può trasformarsi facilmente in una soundbar, o in uno speaker per la vostra TV, permettendovi di risparmiare così il denaro necessario per nuovi acquisti. Vi spieghiamo come, in questa rapida guida.

Amazon Echo è compatibile con le smart TV (date anche un'occhiata all'offerta su Echo Show 8), dunque non preoccupatevi: non rischiate di rompere praticamente nulla in questa procedura per trasformare Amazon Echo in uno speaker. L'importante è che la smart TV possieda il supporto al Bluetooth, o in alternativa che abbiate un Amazon Fire TV Stick.

Proseguiamo, dunque. Avviate entrambi i dispositivi, collocate Amazon Echo accanto alla TV, poi dite "Alexa, connettiti". Sulla smart TV, accedete alle impostazioni del Bluetooth, e impostate la ricerca fino a trovare lo speaker Amazon echo di vostro interesse, per effettuare il pairing, selezionando infine il vostro Echo. Adesso potete già cominciare ad ascoltare l'audio del televisore dal vostro nuovo speaker; quando avrete terminato la visione, potrete semplicemente pronunciare questa frase: "Alexa, disconnettiti".