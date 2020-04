Netflix, su Android spunta il tasto Blocca Schermo che previene tocchi accidentali

Netflix ha applicato una modifica molto interessante alla sua app per Android, inserendo il nuovo tasto per il Blocca Schermo, che di fatto esclude l'interfaccia e blocca appunto lo schermo prevenendo che possibili tocchi involontari possano tradursi in input che influiscano sulla riproduzione dei contenuti.

Si tratta di una soluzione già utilizzata da diverse altre app per piattaforme mobile, che arriva dunque anche per quella di Netflix su Android come parte integrante dell'interfaccia a schermo. Se si preme sul nuovo comando viene rimossa l'intera interfaccia utente, compresi i tasti di pausa e avanzamento, lasciando esclusivamente il comando per il blocco, che dev'essere ripremuto due volte per tornare ad avere l'interfaccia completa standard.

Questo ovviamente dovrebbe essere abbastanza per impedire che tocchi involontari sul touch screen possano tradursi in input in grado di influire sulla riproduzione dei contenuti, pur rimanendo un sistema piuttosto semplice da attivare e disattivare.

Continua dunque l'evoluzione di Netflix in varie forme, in questo caso per quanto riguarda l'app mobile per le piattaforme Android, che segue l'introduzione della possibilità offerta ai genitori di rimuovere film e serie TV all'interno di un ampliamento dei controlli parentali.

Netflix ha peraltro ricevuto una notevole accelerazione di popolarità in questo periodo di quarantena generalizzata e ora vale più di Disney in termini di quotazione delle azioni sul mercato.