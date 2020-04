PS5, reveal imminente: spuntano ulteriori indizi sulla presentazione della console [aggiornata]

Il reveal di PS5 è ormai imminente, come dimostrano ulteriori indizi che puntano alla presentazione ufficiale della nuova console Sony: sembra davvero che sia tutto pronto.

Avevamo già visto alcune foto relative alla PlayStation 5 Experience Zone, ma la testata olandese Let's Go Digital ne ha pubblicate altre, e la qualità degli scatti in questo caso è perfetta.

Le immagini che trovate in calce provengono dal Bonami SpelComputer Museum di Zwolle, in Olanda, e mostrano un'area dell'edificio in cui verranno certamente piazzate delle postazioni per consentire ai visitatori di provare PlayStation 5.

L'area verrà probabilmente adibita con un enorme schermo a 8K, per valorizzare al meglio la resa visiva della nuova console Sony, e a quanto pare si sta organizzando una parete del tutto simile per Xbox Series X.

Tutto ciò fa pensare che le voci sulla presentazione di PS5 e Xbox Series X a maggio 2020 siano fondate, e che a quel punto si partirà con una serie di iniziative promozionali legate a entrambe le piattaforme.

Aggiornamento

A quanto pare Let's Go Digital non ci ha fornito esattamente una primizia, stavolta. Il sito ci ha segnalato queste immagini oggi, in concomitanza con l'ultimo concept di Snoreyn, nell'ambito di un link senza alcuna data.

Sembra tuttavia che le stesse foto siano state pubblicate esattamente un mese fa, e come giustamente ci state facendo notare è probabile che si tratti di fake per due motivi fondamentali: il controller che si vede nella grafica è un DualShock 4 e non un DualSense; la scritta "PlayStation 5" appare posticcia.

Ci scusiamo per la leggerezza, d'ora in avanti valuteremo con maggiore attenzione le notizie che arrivano da questa fonte specifica, a cui abbiamo già provveduto a segnalare via mail la questione.