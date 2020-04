Google Play Store: scoperte 101 app con malware per un totale di 69 milioni di download

Lo staff di Cybernews ha scoperto di recente un nuovo pericolo particolarmente rilevante all'interno del Google Play Store per android: un network di 27 sviluppatori di app nocive, che avevano realizzato 101 applicazioni con malware, per un totale di 69 milioni di download. Numeri particolarmente alti, per una situazione tutt'altro che trascurabile.

Questi sviluppatori erano in realtà dei malintenzionati, il cui scopo era quello di rubare i dati degli utenti su smartphone android: per questo motivo hanno realizzato ben 101 applicazioni in periodi e settori diversi, accomunate dalla presenza di malware o comunque di atteggiamenti sospetti. Ad ogni modo, l'intera operazione era stata studiata con estrema accortezza, tanto che c'è voluto davvero parecchio tempo per incastrarli tutti e 27. I malware sono da sempre un problema del Google Play Store, del resto.

Adesso i nomi degli sviluppatori sono finalmente disponibili, ve ne riportiamo alcuni qui di seguito con il numero di download delle rispettive app sviluppate:

Alex Joe (10 milioni di download)

Virgilo Malley (7 milioni di download)

Arrow Frankie (6 milioni di download)

Armel Bilton (6 milioni di download)

Daniel Malley (1.3 milioni di download)

Hudson Parker (3 milioni di download)

Noble Gracious (2 milioni di download)