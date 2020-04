Xbox Series S, il possibile design di Lockhart in un concept sulla nuova console Microsoft

Xbox Series S potrebbe essere il nome della famosa Xbox Lockhart, ovvero la presunta versione meno potente e più economica della next gen che Microsoft potrebbe affiancare a Xbox Series X e anche questa evidentemente ha diritto alla sua dose di concept design realizzati da utenti più o meno misteriosi.

La presentazione preventiva di Xbox Series X ha evidentemente preso in contropiede la community, che invece si sta sbizzarrendo fornendo progetti su possibili design di PS5 in maniera incredibilmente copiosa. Stranamente, in tutto questo si sono registrati invece pochi tentativi di immaginare la possibile Xbox alternativa come fatto invece nell'immagine riportata qui sotto.

Bisogna tenere in considerazione il fatto che Microsoft non ha ancora confermato effettivamente l'esistenza della macchina che è stata discussa a lungo con il nome in codice Lockhart, ma che alcuni danno praticamente per scontata. Si tratterebbe di una versione più contenuta in termini di hardware della next gen Microsoft, che verrebbe immessa sul mercato anche a un prezzo sensibilmente inferiore a Xbox Series X, fornendo così un'interessante alternativa più accessibile per l'acquisto di una console di nuova generazione.

Visto il nome scelto per la macchina principale, l'idea che la console alternativa possa chiamarsi Xbox Series S ha delle basi logiche, effettivamente, anche se si tratta di una supposizione pure in questo caso. Il design immaginato dall'utente u/jiveduder e pubblicato su Reddit è quasi buffo ma in verità potrebbe avere anche un suo perché, trattandosi a tutti gli effetti di un mini tower basato sull'aspetto di Xbox Series X ma sostanzialmente ridotto della metà o quasi, risultando anche piuttosto piacevole alla vista.

Nel frattempo, è emersa quella che potrebbe essere la data precisa per la presunta presentazione a maggio 2020 di Xbox Series X, non resterebbe dunque che attendere poche settimana per saperne di più.