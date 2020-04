PS5 e Xbox Series X, presentazione a maggio 2020? Diversi insider sono d'accordo

PS5 e Xbox Series X saranno protagoniste di una presentazione ufficiale nel mese di maggio, stando a quanto riportato da diversi insider nelle ultime ore.

Se per la nuova console Microsoft si tratterebbe di un reveal incentrato principalmente sui giochi e le feature, visto che Xbox Series X è stata già mostrata in più di un'occasione, per PlayStation 5 ci troveremmo di fronte a un debutto assoluto.

Secondo l'analista Daniel Ahmad, con l'E3 2020 cancellato e l'attuale situazione emergenziale tutti gli attori dell'industria videoludica si sono ritrovati a dover cambiare i propri piani, alcuni anticipandoli e altri posticipandoli.

Ebbene, la presentazione di PS5 e il nuovo evento dedicato a Xbox Series X rientrerebbero nella prima fascia, sebbene molti altri annunci troveranno posto nella Summer of Gaming organizzata da IGN.com.

Anche il sito VGC ha parlato di piani anticipati per il reveal delle console next-gen, citando una fonte che conoscerebbe le intenzioni di Sony e che parla appunto di un reveal di PlayStation 5 a maggio, aggiungendo però che anche Microsoft ha intenzione di organizzare un evento nello stesso periodo.

Un'ulteriore conferma sembra arrivare da Tom Phillips, news editor di Eurogamer.net, secondo cui la cancellazione dell'E3 2020 ha portato i vari publisher a distribuire i propri annunci nei mesi di maggio, giugno e luglio.